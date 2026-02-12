Julia Simon, biatlonistă din Franța în vârstă de 29 de ani, a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, în proba 15 kilometri individual feminin. În ultimele luni, sportiva a fost în centrul atenției în urma unui episod ilegal, fiind condamnată la închisoare cu suspendare!

Julia Simon, aur la JO 2026 după ce a fost condamnată la închisoare

Mai exact, în octombrie 2025, Julia Simon a fost condamnată pentru furtul și fraudarea cardurilor bancare ale unui coleg din naționala Franței, ale lui Justine Braisaz-Bouchet. Însă, victimă i-a fost și o fizioterapeută din naționala Franței.

Găsită vinovată, Simon a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare, dar a primit și o amendă de 15.000 de euro! În același timp, a fost pedepsită și de Federația Franceză de Schi, care a hotărât să o suspende o lună.

Biatlonista Julia Simon, condamnată pentru furt și fraudă cu cardurilor bancare

Acum, parcă motivată și de presiunea mediatică și a conaționalilor în urma acestui caz ilegal, Julia Simon a reușit să cucerească aurul olimpic! A terminat pe locul 1 întrecerea de 15 km individual feminin. Imediat după ce a trecut linia de sosire, sportiva din Franța a ținut să transmită un mesaj clar.

A pus degetul la gură, dorind să ”facă liniște în jurul său”, dar și la declarații a făcut show, dorind să ofere o reacție dură, categorică și prin care vrea să nu mai fie ”cunoscută” pentru actul care i-a adus condamnarea cu suspedare.

”Aş vrea să fiu lăsată în pace. Ceea ce aş vrea acum este să fiu lăsată în pace, sincer. Am citit nişte lucruri aseară care nu sunt plăcute. Cred că am dovedit astăzi că îmi este locul aici.

Cred că nu mai am nimic de demonstrat nimănui, acum aş vrea să fiu lăsată să mă ocup de biatlon. Pagina s-a întors în cadrul echipei, noi am vorbit. Suntem aici pentru a câştiga, pentru a câştiga medalii şi pentru a face biatlon.

Cred că am demonstrat-o din nou astăzi, aşa că vă rog, fie că este vorba de presă sau de oameni, opriţi-vă, acest lucru ar fi foarte apreciat de toată lumea”, a spus sportiva din Franța.

Este prima medalie de aur pe care Julia Simon o cucerește la Jocurile Olimpice, anterior bifând un loc 2.