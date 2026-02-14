Cum arată clasamentul medaliilor de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Norvegia se menţine primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de vineri, a opta zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 8 medalii de aur, 3 de argint şi 7 de bronz.

Italia se menţine pe locul al doilea (6-3-9), iar Statele Unite completează podiumul (4-7-3).

Nu mai puţin de 24 ţări au cucerit medalii până acum, după 51 din cele 116 finale.

1 Norvegia 8 3 7 18

2 Italia 6 3 9 18

3 SUA 4 7 3 14

4 Franţa 4 5 1 10

5 Germania 4 4 3 11

6 Suedia 4 3 1 8

7 Elveţia 4 1 2 7

8 Austria 3 6 3 12

9 Japonia 3 3 8 14

10 Olanda 3 3 1 7

11 Cehia 2 2 0 4

12 Australia 2 1 0 3

13 Coreea de Sud 1 1 2 4

14 Slovenia 1 1 0 2

15 Marea Britanie 1 0 0 1

15 Kazahstan 1 0 0 1

17 Canada 0 3 4 7

18 China 0 2 2 4

19 Polonia 0 2 0 2

20 Noua Zeelandă 0 1 1 2

21 Letonia 0 1 0 1

22 Bulgaria 0 0 2 2

23 Belgia 0 0 1 1

23 Finlanda 0 0 1 1

Agerpres