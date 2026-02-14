Cum arată clasamentul medaliilor de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Norvegia se menţine primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de vineri, a opta zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 8 medalii de aur, 3 de argint şi 7 de bronz.

Italia se menţine pe locul al doilea (6-3-9), iar Statele Unite completează podiumul (4-7-3).

Nu mai puţin de 24 ţări au cucerit medalii până acum, după 51 din cele 116 finale.

  • 1 Norvegia 8 3 7 18
  • 2 Italia 6 3 9 18
  • 3 SUA 4 7 3 14
  • 4 Franţa 4 5 1 10
  • 5 Germania 4 4 3 11
  • 6 Suedia 4 3 1 8
  • 7 Elveţia 4 1 2 7
  • 8 Austria 3 6 3 12
  • 9 Japonia 3 3 8 14
  • 10 Olanda 3 3 1 7
  • 11 Cehia 2 2 0 4
  • 12 Australia 2 1 0 3
  • 13 Coreea de Sud 1 1 2 4
  • 14 Slovenia 1 1 0 2
  • 15 Marea Britanie 1 0 0 1
  • 15 Kazahstan 1 0 0 1
  • 17 Canada 0 3 4 7
  • 18 China 0 2 2 4
  • 19 Polonia 0 2 0 2
  • 20 Noua Zeelandă 0 1 1 2
  • 21 Letonia 0 1 0 1
  • 22 Bulgaria 0 0 2 2
  • 23 Belgia 0 0 1 1
  • 23 Finlanda 0 0 1 1

Agerpres