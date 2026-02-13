Victorie „specială” la Jocurile Olimpice de iarnă 2026: ce a reușit Johannes Klaebo

"Astăzi a fost una dintre cele mai dificile curse pe care le-am făcut şi probabil aţi observat că toată lumea era complet epuizată când a trecut linia de sosire. Şi pentru mine, astăzi a fost cu adevărat greu", a declarat Klaebo, care a egalat recordul de titluri la Jocurile Olimpice de iarnă cu a opta medalie de aur.

"E o senzaţie plăcută (egalarea acestui record) şi e o senzaţie plăcută şi să o fac pe această distanţă, pentru că este distanţa pe care m-am chinuit cel mai mult. Să câştig înseamnă mult. Şi e minunat să fiu acolo sus, alături de atât de numeroşi mari sportivi", a adăugat Klaebo.

Klaebo s-a alăturat astfel compatrioţilor săi Marit Bjoergen, Bjoern Daehlie (ambii schi fond) şi Ole Einar Bjoerndalen (biatlon), toţi cu câte opt titluri olimpice în palmares.

"Este prima dată când câştig o cursă individuală de 10 km liber, ceea ce este special. E minunat să pot face asta", a adăugat Klaebo, care nu se considera favorit înainte de cursă.

Fondistul din Trondheim nu se clasase mai sus de locul 4 în cele două curse cu acest format organizate în acest sezon în Cupa Mondială.

"Am încercat cu adevărat să rămân concentrat pe fiecare cursă, iar aceasta era puţin cea în care îmi doream cu adevărat să reuşesc", a subliniat Klaebo, care a câştigat până acum toate cele trei curse din programul Jocurilor Olimpice.

El mai are trei probe pentru a doborî recordul de titluri la Jocurile Olimpice de iarnă (toate sporturile la un loc), inclusiv două probe pe echipe înainte de sfârşitul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina.

Agerpres