Fraţii suedezi Rasmus şi Isabella Wranaa, campionii mondiali din 2024, au cucerit medaliile de aur în proba de dublu mixt a concursului de curling, marţi seara, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

6-5 în finala cu americanii

În finală, scandinavii i-au învins cu 6-5 pe americanii Cory Thiesse şi Korey Dropkin, care au obţinut astfel argintul, după o ultimă lansare reuşită de Isabella.

''Am avut o lansare perfectă, ca o extragere. Dar, binenţeles, eşti foarte emoţionat, este ultima încercare. Dacă o reuşeşti, eşti campion olimpic, însă ne-am păstrat calmul'', a declarat Isabella Wranaa.

Rasmus Wranaa a cucerit aurul olimpic cu echipa masculină a Suediei la Jocurile din 2022, de la Beijing, şi speră să fie din nou în finală pe 21 februarie.

Alți frați deveniți campioni olimpici

În istoria olimpică, şi alţi fraţi ai cucerit medalii de aur, precum americancele Serena şi Venus Williams, la tenis, în proba de dublu feminin, sau japonezii Hifumi şi Uta Abe, frate şi soră, la judo, în aceeaşi zi, la JO din 2021.

Medaliile de bronz au revenit italienilor Stefania Constantini şi Amos Mosaner, campionii olimpic de la Beijing, care au dispus de britanicii Jennifer Dodds şi Bruce Mouat cu 5-3, în finala mică.

Suedia a obţinut bronzul la JO 2022 în proba mixtă, prin Almida de Val şi Oskar Eriksson.

