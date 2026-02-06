GALERIE FOTO Team Romania, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano. Cine au fost sportivii care au purtat tricolorul

Team Romania, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano. Cine au fost sportivii care au purtat tricolorul
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Team Romania a defilat vineri seară pe San Siro, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano.

Romaniaceremonia de deschidereTeam RomaniaJocurile Olimpice de Iarnamilano

Sportivii români au defilat, vineri seară, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. România este reprezentată în competiţie de 28 de sportivi şi o rezervă.

Purtător de drapel la Milano a fost Julia Sauter (patinaj artistic). La Livigno, delegaţia Team Romania a fost condusă în arenă de Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin). La Pedrazzo, cei care au deschis defilarea pentru România au fost Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond). La Cortina, unde se află cea mai numeroasă parte a Team Romania, Mihai Tentea (bob) a fost în fruntea delegaţiei tricolore din care face parte şi Raluca Strămăturaru (sanie), participantă la 5 ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă.

Circa 2.900 de sportivi din 92 de delegaţii vor concura la Jocurile Olimpice din nordul Italiei până pe 22 februarie, în 116 probe pe gheaţă şi pe zăpadă, la opt sporturi şi 16 discipline sportive.

Italia a mai găzduit de două ori Jocurile Olimpice de iarnă, la Cortina d'Ampezzo (26 ianuarie şi 5 februarie 1956) şi la Torino (10-26 februarie 2006).

Este prima ediţie a Jocurilor Olimpice desfăşurată în mandatul actualei preşedinte a Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, care a preluat conducerea CIO la 23 iunie 2025. 

România a obţinut o singură medalie în istoria participărilor sale la Jocurile Olimpice de iarnă, de bronz, prin echipajul de bob două persoane alcătuit din Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.

