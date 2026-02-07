Leicester se află la egalitate prima echipă care retrogradează

Dacă în urmă cu un deceniu, la finalul sezonului 2015-2016, câștigau în mod surprinzător titlul în Premier League, apoi puneau mâna pe trofeele FA Cup (2020-2021) și Community Shield (2021 / + o finală în 2016), "Vulpile" se află acum într-o situație dificilă.

Clubul deținut de grupul thailandez King Power International a ajuns pe poziția a 20-a în Championship, liga secundă din Anglia, după ce a primit o penalizare de 6 puncte din partea unei comisii independente, desemnată să investigheze dosarul de către English Football League (EFL), pentru încălcarea regulilor de Profit și Sustenabilitate (PSR). Mai precis, acesta a înregistrat pierderi mai mari de 105 milioane de lire sterline cumulat în ultimele trei sezoane, deși nu avea voie să aibă o medie mai mare a deficitului mai mare de 35 de milioane de lire sterline pe an.

Sheffield Wednesday este deja cu un picior în liga a treia

Leicester se află acum la egalitate de puncte (32) cu Blackburn Rovers (locul 21) și West Bromwich Albion (locul 22), alte două foste campioane ale Angliei, în 1912, 1914 și 1995, respectiv 1920. Sheffield Wednesday, o altă mare echipă engleză, campioană de patru ori (1903, 1904, 1929, 1930) și triplă câștigătoare a FA Cup (1896, 1907, 1935) se află într-o situație și mai precară, având -7 puncte în clasament, după o depunctare de 18 puncte din cauza unor probleme financiare și a intrării în insolvență.

Situația din clasament a lui Leicester este șocantă, în condițiile în care are un buget de peste 100 de milioane de lire sterline, este deținută de familia Srivaddhanaprabha (active de 3.5 miliarde de dolari) și lotul cuprinde jucători cu nume, precum Asmir Begovic, Ricardo Pereira, Jamaal Lascelles, Jannik Vestergaard, Harry Winks, Hamza Choudhury, Jordan Ayew, Stephy Mavididi, Joe Aribo sau Bobby De Cordova-Reid.

Foto - Getty Images