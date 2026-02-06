Rapperul este antrenor onorific al echipei SUA la Jocurile Olimpice de iarnă, în încercarea organizatorilor de a promova competițiile sportive. El a fost folosit și pentru promovarea ediției precedente a Jocurilor Olimpice de vară. VEZI ȘI FOTO Show total la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Mariah Carey i-a surprins pe italieni Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Sportivii români aflați la Cortina d'Ampezzo, în seara deschiderii Jocurilor Olimpice, au avut parte de o surpriză uriașă. În timpul ceremoniei, aceștia s-au întâlnit cu rapperul Snoop Dogg.

După ce s-au pozat cu el, sportivii noștri i-au oferit un steag al României. Snoop Dogg a fost foarte încântat de această întâlnire și de căldura delegației României, astfel că a luat steagul și l-a fluturat. Întregul moment a fost publicat pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Start pentru Jocurile Olimpice de iarnă Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări concurează la 16 discipline olimpice în această perioadă. Opt localități italieni vor găzdui competițiile. Jocurile Olimpice de iarnă se vor încheia pe 22 februarie. VEZI AICI Programul complet al Team Romania la Jocurile Olimpice din Itaia România este reprezentată la Milano-Cortina de o delegație formată din 28 de sportivi și o rezervă. Până acum, România a obținut o singură medalie în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. S-a întâmplat în 1968, la Grenoble. Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au cucerit atunci medalia de bronz, la bob.