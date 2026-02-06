FOTO ȘI VIDEO Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă

Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Jocurile Olimpice Snoop Dogg a fluturat steagul României / Captură COSR
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Starul american Snoop Dogg a oferit imaginea serii pentru publicul din România. Acesta a fluturat tricolorul, în incinta complexului olimpic din stațiunea montană Cortina d'Ampezzo.

TAGS:
Jocurile Olimpice de IarnaSnoop DoggRomania
Din articol

Rapperul este antrenor onorific al echipei SUA la Jocurile Olimpice de iarnă, în încercarea organizatorilor de a promova competițiile sportive. El a fost folosit și pentru promovarea ediției precedente a Jocurilor Olimpice de vară.

Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă

Sportivii români aflați la Cortina d'Ampezzo, în seara deschiderii Jocurilor Olimpice, au avut parte de o surpriză uriașă. În timpul ceremoniei, aceștia s-au întâlnit cu rapperul Snoop Dogg.

  • Snoop2
×
Snoop Dogg a fluturat steagul României / Captură COSR
Snoop Dogg a fluturat steagul României / Captură COSR
Snoop Dogg a fluturat steagul României / Captură COSR
Snoop Dogg a fluturat steagul României / Captură COSR
Snoop Dogg a fluturat steagul României / Captură COSR
ÎNAPOI LA ARTICOL

După ce s-au pozat cu el, sportivii noștri i-au oferit un steag al României. Snoop Dogg a fost foarte încântat de această întâlnire și de căldura delegației României, astfel că a luat steagul și l-a fluturat.

Întregul moment a fost publicat pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Start pentru Jocurile Olimpice de iarnă

Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări concurează la 16 discipline olimpice în această perioadă. Opt localități italieni vor găzdui competițiile. Jocurile Olimpice de iarnă se vor încheia pe 22 februarie.

  • VEZI AICI Programul complet al Team Romania la Jocurile Olimpice din Itaia

România este reprezentată la Milano-Cortina de o delegație formată din 28 de sportivi și o rezervă.

Până acum, România a obținut o singură medalie în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă. S-a întâmplat în 1968, la Grenoble. Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au cucerit atunci medalia de bronz, la bob.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ULTIMELE STIRI
Metz - Lille 0-0 | Remiză albă în duelul din Ligue 1 (VOYO)
Metz - Lille 0-0 | Remiză albă în duelul din Ligue 1 (VOYO)
Leeds – Nottingham, ACUM, pe VOYO. Se marchează goluri pe bandă rulantă
Leeds – Nottingham, ACUM, pe VOYO. Se marchează goluri pe bandă rulantă
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură”
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură”
Starul cumpărat cu 77 de milioane de euro lasă Al Nassr pentru campionatul Rusiei!
Starul cumpărat cu 77 de milioane de euro lasă Al Nassr pentru campionatul Rusiei!
Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali, decizie majoră în privința portarului Matei Popa: „Trebuie să se facă dreptate”

Gigi Becali, decizie majoră în privința portarului Matei Popa: „Trebuie să se facă dreptate”

Pleacă de la Tottenham și ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Un italian celebru a făcut anunțul

Pleacă de la Tottenham și ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Un italian celebru a făcut anunțul

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

E gata! Dinamo i-a reziliat contractul după scandalul din ultimele zile

E gata! Dinamo i-a reziliat contractul după scandalul din ultimele zile



Recomandarile redactiei
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură”
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură”
Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”
Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”
Starul cumpărat cu 77 de milioane de euro lasă Al Nassr pentru campionatul Rusiei!
Starul cumpărat cu 77 de milioane de euro lasă Al Nassr pentru campionatul Rusiei!
Paul Papp a numit marea problemă a Rapidului după remiza din Giulești: „Mai greu”
Paul Papp a numit marea problemă a Rapidului după remiza din Giulești: „Mai greu”
Alte subiecte de interes
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
”Nu știam că sunt antrenați de Snoop Dogg”. Selecționerul Senegalului, viral pe internet
”Nu știam că sunt antrenați de Snoop Dogg”. Selecționerul Senegalului, viral pe internet
Snoop Dogg ar fi invidios! Mike Tyson, fotografie virală cu un sac imens de marijuana! Câștig de peste 500 de mii de euro pe lună
Snoop Dogg ar fi invidios! Mike Tyson, fotografie virală cu un sac imens de marijuana! Câștig de peste 500 de mii de euro pe lună
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!