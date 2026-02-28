Preşedintele Federaţiei internaţionale de hochei pe gheaţă (IIHF), Luc Tardif, a declarat, într-un interviu pentru agenţia TASS, că îşi doreşte ca situaţia globală să se îmbunătăţească suficient pentru a permite echipei naţionale a Rusiei să ia parte la Jocurile Olimpice de iarnă din 2030 din Franţa, conform portalului Inside the Games.

Președintele IIHF vrea Rusia la JO de iarnă din 2030

Tardif a indicat din nou Jocurile Olimpice din 2030 din Alpii Francezi ca un posibil punct de revenire pentru echipele excluse de la participarea la competiţiile internaţionale după declanşarea războiului din Ucraina.

Şeful IIHF a recunoscut că actuala situaţie obturează orice astfel de posibilitate, dar lasă deschisă oportunitatea pe termen mediu.

''Este mult timp până în 2030 şi eu sper că până atunci lucrurile vor fi mai bine'', a spus el atunci când a fost întrebat despre potenţiala participare a echipei naţionale a Rusiei la Jocurile de pe tărâm francez care se vor desfăşura în perioada 1-17 februarie 2030.

În februarie 2022, federaţia internaţională a suspendat echipele naţionale ale Rusiei şi ale Belarusului din toate competiţiile, la nivel de seniori, dar şi în diviziile inferioare şi la nivel de competiţii de club.

Tardif a insistat că responsabilitatea sa este să protejeze integritatea turneelor, pentru a evita asftel imposibilitatea de asigurare a unor măsuri de siguranţă propice pentru campionatele internaţionale.

Într-o remarcă recentă pentru The Athletic, în luna ianuarie, Tardif a vorbit despre complexitatea logistică pe care o implică organizarea unui eveniment internaţional: ''Când mergi la campionatele mondiale, trebuie să ştii exact care va fi procesul de retrogradare şi cel de promovare''.

Tardif s-a dezis de CIO

Excluderea fiind extinsă şi la sfera olimpică, Tardif a declarat pentru TASS, în 2025, că suspendarea participării echipelor naţionale la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026 s-a luat în baza deciziei Comitetului Internaţional Olimpic, iar IIHF nu a avut niciun fel de implicare în acest sens.

Dezbaterea privind o posibilă revenire în circuitul olimpic a echipelor naţionale a fost readusă în discuţie în lunile recente, cu prilejul summitului olimpic desfăşurat în decembrie, la Lausanne, primul condus de preşedinta CIO, Kirsty Coventry.

În comunicatul final, CIO a recomandat federaţiilor internaţionale să permită sportivilor ruşi şi belaruşi să participe la competiţiile de juniori, la nivel individual şi pe echipe, motivând: ''Sportivii, dar în special sportivii tineri, nu trebuie să fie responsabili pentru acţiunile guvernelor lor - sportul este accesul lor la speranţă''.

CIO a mai specificat că aplicarea concretă a recomandării depinde de fiecare federaţie, iar implementarea sa necesită timp.

Consiliul IIHF a reanalizat recent recomandările şi a deschis uşa pentru o posibilă reintegrare limitată din sezonul 2027-2028, restricţionată la echipele Under-18.

Organizaţia a mai subliniat că orice pas implementat va depinde de o evaluările periodice privind riscurile şi de abilitatea de a garanta securitatea participanţilor şi a locaţiilor.

Tardif: ”Toată lumea va fi fericită”

Tardif şi-a menţinut poziţia asupra îmbinării precauţiei instituţionale cu voinţa de a se merge mai departe spre normalizare.

''Toată lumea va fi fericită când ei vor reveni înapoi în familie'', a spus Tardif în acelaşi interviu pentru The Athletic, subliniind că programul sportiv nu poate fi izolat de contextul militar şi politic.

''Nu am puterea să opresc războiul. Nimeni nu are puterea să oprească războiul. Dar eu trebuie să protejez competiţiile'', a adăugat Tardif, făcând trimitere la faptul că federaţia nu va acţiona dacă nu va observa o schimbare substanţială.

Autorităţile ruse şi belaruse din sport au respins extinderea suspendării şi au anunţat, în ianuarie, posibilitatea depunerii unui apel la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv împotriva deciziei Consiliului IIHF de a menţine excluderea pentru sezonul 2026-2027.

Agerpres