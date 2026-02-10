În ciuda încercărilor repetate ale ”câinilor” de a ajunge la fundașul central, aceștia s-au lovit de pretențiile financiare ridicate ale patronului Neluțu Varga, care nu are de gând să renunțe prea curând la titular din defensiva echipei sale.

Recent, pe adresa clubului a sosit o ofertă din Rusia pentru Matei Ilie, în valoare de 900.000 de euro. Krylya Sovetov Samara este clubul care a vrut să-l transfere pe fundașul român.

Neluțu Varga: ”Matei Ilie rămâne până în vară. E decizia mea”

Neluțu Varga a confirmat interesul rușilor pentru Ilie, dar a spus că oferta a fost refuzată, iar Matei Ilie va rămâne cel puțin până în vară la CFR Cluj.

„Într-adevăr, am primit o ofertă de 900.000 de euro pentru Matei Ilie. Dar suma este prea mică pentru pretenţiile noastre. Matei Ilie va rămâne la echipă până în vară. Este decizia mea”, a spus Varga, potrivit Fanatik.ro.

Matei Ilie a fost o piesă importantă la CFR Cluj în acest sezon, reușind să bifeze 29 de partide în toate competițiile și să marcheze trei goluri, cifră la care se adaugă și trei pase decisive.

Site-urile de specialitate îl evaluează pe fundașul central crescut în Italia, la Padova, la 1,7 milioane de euro.

