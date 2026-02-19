Campioana en-titre CSM Bucureşti a învins-o clar pe Rapid, 33-22 în Sala Apollo din Capitală, într-un meci din etapa a 15-a din Liga Florilor, transmis în exclusivitate de VOYO și Pro Arena.

”Tigroaicele” au controlat jocul de la un capăt la altul, iar succesul le-a readus pe primul loc în clasament, peste Gloria Bistrița.

MVP a fost rusoaica Valeriia Maslova, care a înscris 7 goluri pentru CSM, ea fiind completată în topul marcatoarelor de Trine Ostergaard, cu 5 goluri, și Anne Mette Hansen, cu 4.

La giuleștence, Mariana Lopes a marcat 6 goluri, iar Estevana Polman 5.

În derby-ul din Liga Florilor, portarii au avut evoluţii apreciate, Gabriela Moreschi, Evelina Eriksson (ambele de la CSM) și Diana Ciucă (Rapid) reuşind fiecare câte 10 intervenţii.

La meci a fost prezentă și Cristina Neagu, fosta mare handbalistă retrasă anul trecut de la CSM.

