Rușii vor să dea în judecată Comitetului Olimpic Internațional și cer despăgubiri uriașe pentru sportivii interziși.

Deși la ediția de vară din urmă cu doi ani sportivii ruși care au concurat sub statut neutru au fost aspru criticați de Moscova, atitudinea Kremlinului s-a schimbat radical în luna februarie 2026, scrie The Guardian. În timpul Jocurilor Olimpice de iarnă aflate în desfășurare la Milano Cortina, oficialii ruși își susțin delegația, dar pregătesc o ofensivă juridică masivă împotriva forurilor internaționale.

Mihail Degtiarev, ministrul sportului și șeful Comitetului Olimpic Rus, a transmis un avertisment clar către Comitetul Olimpic Internațional, cerând ridicarea sancțiunilor și amenințând cu o acțiune în instanțele civile din Elveția.

„Termenul limită este luna mai. Și nu vom merge doar în instanță cerând reintegrarea Comitetului Olimpic Rus, ci vom depune un proces comercial în instanțele civile elvețiene, deoarece pierdem bani pe care îi cheltuim pentru pregătirea sportivilor care au fost excluși de la competiție din cauza deciziei CIO. O decizie ilegală, în opinia noastră”, a spus Mihail Degtiarev.

Nemulțumiri legate de telefoane și arbitraj

Frustrările nu se limitează doar la oficialii de la Moscova, ci se resimt și pe pârtiile din Italia. Schiorul rus Nikita Filippov, aflat sub statut neutru, s-a plâns pe rețelele de socializare de modul în care organizatorii îi tratează pe sportivii din țara sa comparativ cu restul competitorilor.

„Tuturor sportivilor li se dau telefoane Samsung, dar noi am fost nedreptățiți, primind doar șampon și pastă de dinți. În fine, nu am venit aici pentru telefoane”, a susținut rusul.

Mai mult, rezultatele de pe gheață au generat reacții la cel mai înalt nivel politic. Clasarea patinatorului Petr Gumennik pe locul șase în proba masculină a stârnit nemulțumiri profunde, iar Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a criticat direct evaluările juriului prezent la Milano.

„Nu sunt un specialist, dar soția mea spune că Petr ar fi putut fi cu ușurință în primii trei cu o atitudine diferită din partea arbitrilor”, a zis Peskov.