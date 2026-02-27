UEFA a publicat numele celor mai puternice cluburi din Europa din punct de vedere al veniturilor pentru anul 2025, iar în top 25 și-a făcut loc și o formație din Rusia. Este vorba despre Zenit Sankt Petersburg, cunoscut și drept clubul lui Vladimir Putin.

Zenit a generat încasări uriașe pe plan intern în 2025, clasându-se pe locul 25 în topul UEFA al veniturilor, deși clubul rus este interzis în competițiile europene din 2022.

Potrivit datelor oficiale publicate de forul european, clubul din Sankt Petersburg a câștigat 275 de milioane de euro în ultimul an calendaristic (2025). Această sumă îi asigură locul 24 în ierarhia veniturilor pe continentul european.

Sancțiuni menținute și pierderi sportive

Sancțiunile inițiale dictate la sfârșitul lunii februarie 2022 au fost confirmate și prelungite repetat. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins apelurile formulate de Federația Rusă de Fotbal și de cluburi. Astfel, echipele din Rusia, inclusiv Zenit nu vor participa în Champions League, Europa League sau Conference League nici în sezonul 2025/2026, interdicția prelungindu-se cel puțin până în vara acestui an.

Din cauza acestei excluderi, Zenit a pierdut definitiv bonusurile de calificare în competițiile continentale. Situația a dus chiar la dispute juridice complexe, cum este cazul litigiului cu FC Barcelona, legat de clauzele de transfer ale jucătorului Malcom. Cu toate acestea, pe plan local, clubul continuă să genereze sute de milioane de euro.

Real Madrid conduce clasamentul încasărilor

Liderul european la capitolul încasări este Real Madrid. Formația spaniolă a înregistrat câștiguri de 1,18 miliarde de euro în 2025. Pe poziția a doua se află FC Barcelona, cu 989 de milioane de euro, podiumul fiind completat de Bayern Munchen, cu 861 de milioane de euro.

Top 10 este dominat de echipele din Anglia: