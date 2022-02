„Ce bine mă simt în adidașii mei!” :) Starul de la Super Bowl a făcut senzație! Cele mai scumpe ghete de antrenament din istorie: 200.000 de dolari și aproape 1.500 de diamante 

Înainte de startul meciului din NFL, toți ochii au fost pe Odell Beckham Jr., starul lui Los Angeles Rams, care și-a personalizat ghetele special pentru Super Bowl. Wide reciever-ul gazdelor și-a dorit să se facă remarcat, astfel că la încălzire a ieșit cu cele mai scumpe ghete din istorie.

Beckham Jr. a lucrat cu Dominic Ciambrone, cunoscut și drept „The Shoe Surgeon” (n.r. în traducere Chirurgul Încălțărilor), iar acesta i-a pregătit niște ghete cu totul speciale, pe care sportivul le-a folosit doar pentru încălzire, informează TMZ.

Este vorba despre niște ghete Nike, care au aur galben pe logo-ul brand-ului, în culoarea celor de la Rams, fiind încrustate cu 1.494 de diamante albe, rotunde. Prețul ghetelor ajunge la 200.000 de dolari, ceea ce înseamnă un total de 176.000 de euro.

Ghetele nu i-au purtat noroc lui Odell Beckham Jr. însă, care a ieșit accidentat, în timpul meciului, după o accidentare la genunchi care nu a venit în urma unui contact. Beckham s-a accidentat în încercarea de a prinde mingea aruncată de quarterback-ul Matthew Stafford, trimisă în spatele recieverului, care alerga pe teren.

Beckham Jr. a căzut imediat la pământ, acuzând dureri serioase și a fost scos din joc în al treilea sfert, după ce antrenorul lui Rams, Sean McVay a dezvăluit că accidentarea sa „nu arată bine”.

Worry for left knee ACL retear on @obj. Hope I am wrong but left foot sticks in turf and knee shifts non contact.???? pic.twitter.com/qyEYeavY7M