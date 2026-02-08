Super Bowl, finala Ligii Naționale de Fotbal American, are loc duminică seară în SUA, luni dimineață în România, iar evenimentul va fi transmis în exclusivitate pe VOYO.

Marea confruntare dintre Seattle Seahawks și New England Patriots este o reeditare a Super Bowl-ului din 2015, câștigat de Patriots cu 28-24.

Zoltan Mesko, poveste de cinci stele din culisele Super Bowl: „Nota a fost cam 36.000 de dolari”

Înaintea meciului, Costin Ștucan și invitații săi au prefațat finala într-o ediție specială „Studio Super Bowl”, difuzată pe VOYO imediat după miezul nopții.

Invitat special a fost Zoltan Mesko, fost jucător român din NFL și campion cu New England Patriots, care a rememorat experiențele trăite la cel mai înalt nivel.

Fostul punter a vorbit despre atmosfera aparte din săptămânile premergătoare Super Bowl-ului, dar a povestit și o întâmplare savuroasă din perioada petrecută la Patriots, înainte de Super Bowl 46.

„Vă salut! Mă pregătesc aici cu cei trei copii ai mei și o să ne uităm la Super Bowl. Sunt cam neutru de data asta. Văd că Seattle ar putea să o scoată la capăt, dar ultimul meci al lor a fost unul ușor. Putea să fie cu totul altceva. Cred că New England are o șansă, dar sunt neutru la meciul ăsta. N-am vreun favorit.

Fotbalul american e ceva special tocmai pentru că totul se bazează pe strategie. Contează enorm, fiecare om de pe teren contează, cele două săptămâni de pregătire pentru Super Bowl contează la nebunie. Te gândești ce strategii să folosești, te gândești la ce se gândesc ceilalți, și până la urmă nu ajungi nicăieri. Fotbalul american e, în general, un joc de strategie extremă.

A fost important să avem aceste două săptămâni de pregătire înainte de meci. Au fost jucători cu probleme, dar acum sunt ok. E mult mai bine așa. Ai timp și pentru familie, pentru cei dragi alături de jucători. Chiar povesteam... Când eram la Super Bowl, la Super Bowl 46, am fost la un steakhouse cu o grămadă de jucători și urmează o poveste amuzantă.

Am jucat credit card roulette, știi, fiecare pune cardul, tragi la sorți și cine pică plătește toată nota. La noi nota a fost cam de 36 de mii de dolari. Au fost comandate vinuri de trei mii de dolari, alții au comandat doar bere, ca Rob Ninkovich. El era mai zgârcit. Și a picat fix pe el să plătească. A început să țipe: «Nu cred că m-ați ales pe mine! Eu sunt cel mai zgârcit, eu am băut doar bere!»”, spus Zoltan Mesko la Studio Super Bowl.

Super Bowl LX se joacă la Santa Clara, California, de la ora 15:30 locală, iar spectacolul total, pe teren și din afara lui, poate fi urmărit în România, live, pe VOYO.