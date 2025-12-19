Cea mai valoroasă echipă din lume! Clasamentul Forbes

Dallas Cowboys şi-a păstrat statutul de cea mai valoroasă echipă sportivă din lume, ocupând primul loc în clasamentul anual stabilit de revista economică americană Forbes, dominat de cluburile din Liga profesionistă de fotbal american (NFL).

Dallas CowboysNew York KnickssportForbesgolden state warriors
Cowboys domină această ierarhie din 2016, când a depăşit clubul spaniol de fotbal Real Madrid, franciza texană din NFL fiind evaluată în prezent la 13 miliarde de dolari, cu o creştere de 29% faţă de anul trecut.

Echipa de baschet Golden State Warriors din NBA ocupă locul secund, cu o valoare estimată de 11 miliarde de dolari, urmată două grupări din NFL, Los Angeles Rams (10,5 miliarde de dolari) şi New York Giants (10,1 miliarde de dolari), în timp ce o altă echipă NBA, Los Angeles Lakers (10 miliarde de dolari) completează Top 5.

Doar patru cluburi de fotbal - Real Madrid, Manchester United, FC Barcelona şi FC Liverpool - apar în cea mai recentă listă a Top-ului 50 stabilit de Forbes, din care au ieşit în schimb Manchester City, Bayern München şi Paris Saint-Germain, prezente în ediţia din 2024.

Real Madrid, cea mai titrată echipă din fotbalul mondial, ocupă anul acesta locul 20, cu o valoare estimată de 6,75 miliarde de dolari, în timp ce campioana en titre a Spaniei, FC Barcelona, se clasează pe locul 42, cu 5,65 miliarde de dolari.

Manchester United a fost evaluată la 6,6 miliarde de dolari, ocupând locul 24, alături de Tampa Bay Buccaneers din NFL, în timp ce rivala sa din Premier League, FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, a coborât de pe locul 27 în 2024 pe locul 48, cu o evaluare de 5,4 miliarde de dolari.

Nu mai puţin de 30 din cele 32 de echipe NFL se numără printre cele mai valoroase 50 de echipe din lume, urmate de 12 francize din NBA şi câte două echipe din Major League Baseball (MLB), Formula 1, La Liga Şi Premier League.

New York Yankees (8,2 miliarde de dolari) se află pe locul 10, fiind cea mai valoroasă franciză din MLB, în timp ce echipa de Formula 1 Ferrari (6,5 miliarde de dolari/4,9 miliarde de lire sterline) se află pe locul 26, iar Mercedes F1 Team (6 miliarde de dolari) pe locul 34.

Potrivit Forbes, cele 50 de echipe au o valoare totală de peste 353 de miliarde de dolari, o creştere cu 22% faţă de 2024 şi mai mult decât dublu faţă de acum patru ani, publicaţia american punând această evoluţie pe seama creşterii puternice a drepturilor de difuzare.

Clasamentul celor mai valoroase echipe sportive din lume, stabilit de Forbes:

  • 1. Dallas Cowboys (fotbal american/NFL) 13 miliarde dolari
  • 2. Golden State Warriors (baschet/NBA) 11 miliarde dolari
  • 3. Los Angeles Rams (fotbal american/NFL) 10 miliarde dolari
  • 4. New York Giants (fotbal american/NFL) 10 miliarde dolari
  • 5. Los Angeles Lakers (baschet/NBA) 10 miliarde dolari
  • 6. New York Knicks (baschet/NBA) 9,75 miliarde dolari
  • 7. New England Patriots (fotbal american/NFL) 9 miliarde dolari
  • 8. San Francisco 49ers (fotbal american/NFL) 8,6 miliarde dolari
  • 9. Philadelphia Eagles (fotbal american/NFL) 8,3 miliarde dolari
  • 10. Chicago Bears (fotbal american/NFL) 8,2 miliarde dolari
  • 10. New York Yankees (baseball/MLB) 8,2 miliarde dolari

Agerpres

