Banii obținuți din vânzare vor fi donați pentru acțiuni filantropice

La doar zece zile după victoria din finala NFL, clubul Seattle Seahawks a fost scos oficial la vânzare. Franciza din statul Washington a fost cumpărată de Paul G. Allen, cofondatorul Microsoft Corporation alături de Bill Gates, și salvată de la o potențială mutare în California, în 1997.

Miliardarul a fost martor la primul trofeu de campioană din istoria echipei, în 2014, dar a decedat în 2018, din cauza complicațiilor provocate de limfomul non-Hodgkin. Sora sa, Jody Allen, care a fost numită executor testamentar și administrator al averii sale, a decis începerea unui proces formal de vânzare a francizei "în conformitate cu directiva lui Allen de a-și vinde în cele din urmă activele sportive și de a direcționa toate veniturile din avere către acțiuni filantropice".

Portland Trail Blazers, vândută pentru 4.25 miliarde de euro

Paul G. Allen a deținut și echipa de baschet Portland Trail Blazers, care se află în proces de vânzare către miliardarul Tom Dundon, care patronează și Carolina Hurricanes (NHL) și care a convenit să plătească 4.25 miliarde de dolari.

De asemenea, afaceristul, care avea o avere de peste 20 de miliarde de dolari la momentul decesului, a fost printre acționarii principali ai clubului de fotbal Seattle Sounders FC (MLS) și a investit în sala polivalentă Moda Center (Portland) și în stadionul CenturyLink Field (Seattle).

El a cumpărat Seahawks pentru 194 de milioane de dolari, iar acesta valorează acum 6.7 miliarde de dolari. Ultimele două cluburi de asemenea calibru au adus cifre record, Washington Commanders fiind achiziționat pentru 6.5 miliarde de dolari (NFL / 2023), iar pentru Los Angeles Lakers plătindu-se 10 miliarde de dolari (NBA / 2025).

