VIDEO EXCLUSIV Starul francez care a impresionat-o pe Alina Dumitru: "L-am cunoscut, nu e figurant"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alina Dumitru a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

TAGS:
Alina DumitruPoveștile sport.roTeddy RinerjudoFranta
Din articol

Alina Dumitru, invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

  • Alina dumitru 13
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • Alina Dumitru a numit sportivul care a impresionat-o.

În vara anului trecut, francezul Teddy Riner a obţinut al treilea titlu olimpic la categoria grea (+100 kg), după ce l-a învins în finala olimpică de la JO 2024, prin ippon, pe sud-coreeanul Kim Min-jong.

La finală a asistat și președintele Franței, Emmanuel Macron, care a stat în sală alături de soția și de fiica legendarului judoka francez. Riner, unul dintre cei mai populari sportivi din Franța, a celebrat după ce a urcat pe podium cu Macron. Președintele Franței a ținut-o în brațe pe fiica sportivului francez și i-a dat curaj să se îndrepte spre părintele său, pe podium.

Alina Dumitru, cuvinte mari pentru francezul Teddy Riner

Odată cu acest succes, Riner a devenit primul judoka francez din istorie triplu campion olimpic (2012, 2016, 2024).

Alina Dumitru, campioana olimpică a României la judo, invitată în emisiunea Poveștile Sport.ro, a declarat că Riner este sportivul care o impresionează în acest moment. L-a și cunoscut personal, și a declarat că este o persoană modestă, fără atitudine superioară, așa cum ar putea să aibă un sportiv de talia lui.

”Ce are acest băiat de reușește să facă ce face?! Să iasă de atâtea ori campion mondial, să îi bată fără drept de apel pe toți. Are un fizic aparte, e și talentat! L-am cunoscut, nu e figurant, iar așa trebuie să fim toți sportivii.

Nu ar trebui ca un moment de glorie să ne schimbe. (...) Nu am decât cuvinte de laudă la adresa lui. Este aceeași persoană care era și la început. Nu l-au schimbat cu nimic titlurile de campion olimpic, mondial, european”, a spus Alina Dumitru în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Performanță remarcabilă a lui Teddy Riner

Un singur judoka a reuşit tripla olimpică la categoria +100 kg: japonezul Tadahiro Nomura (1996, 2000 şi 2004). Riner a fost, de asemenea, campion olimpic pe echipe, în 2021.

Riner a devenit cel mai medaliat luptător din istoria judo-ului olimpic, cu şase distincţii, la cinci ediţii din 2008 încoace. El a câştigat aurul pe echipe în urmă cu patru ani, pe lângă cele cinci medalii individuale, inclusiv bronz în 2008 şi 2021, precum şi titluri în 2012, 2016 şi 2024.

Alina Dumitru, la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală) | VIDEO EXCLUSIV

Teddy Riner

  • Bill Gates A Reactionat Dupa Cel Mai Dezechilibrat Duel De La Jocurile Olimpice La Judo Pe Echipe 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB - Oțelul Galați, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Campioana tremură &icirc;naintea duelului cu moldovenii
FCSB - Oțelul Galați, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Campioana tremură înaintea duelului cu moldovenii
&bdquo;Te bucuri că nu joci cu Sinner?&rdquo; Replica picantă oferită de Alcaraz, la Tokyo
„Te bucuri că nu joci cu Sinner?” Replica picantă oferită de Alcaraz, la Tokyo
Farul Constanța - Unirea Slobozia, ora 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Duelul extremelor &icirc;n Superliga
Farul Constanța - Unirea Slobozia, ora 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Duelul extremelor în Superliga
A venit nota de plată pentru B&icirc;rligea! Suma virată de Gigi Becali &icirc;n contul rivalei CFR Cluj
A venit nota de plată pentru Bîrligea! Suma virată de Gigi Becali în contul rivalei CFR Cluj
Gazzetta dello Sport a analizat Interul lui Chivu și a tras o concluzie clară: Are ceva din Inzaghi, dar nu lua 5 de la PSG
Gazzetta dello Sport a analizat Interul lui Chivu și a tras o concluzie clară: "Are ceva din Inzaghi, dar nu lua 5 de la PSG"
Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou &icirc;mpreună pe terenul de tenis: decizia anunțată de cei doi
Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou împreună pe terenul de tenis: decizia anunțată de cei doi
ULTIMELE STIRI
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Aston Villa &ndash; Fulham 3-1! Două goluri &icirc;n două minute
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Aston Villa – Fulham 3-1! Două goluri în două minute
Aproape cel mai slab de pe teren! C&acirc;te goluri a &icirc;ncasat Răzvan Sava &icirc;n Sassuolo - Udinese
Aproape cel mai slab de pe teren! Câte goluri a încasat Răzvan Sava în Sassuolo - Udinese
Zi de foc &icirc;n Ligue 1! ACUM: Nice - Paris FC 1-0. Urmează Angers - Brest, Lille - Lyon, Metz - Le Havre și Rennes - Lens!
Zi de foc în Ligue 1! ACUM: Nice - Paris FC 1-0. Urmează Angers - Brest, Lille - Lyon, Metz - Le Havre și Rennes - Lens!
Cum a putut să nu dicteze penalty!? Fază extrem de controversată &icirc;n Premier League
Cum a putut să nu dicteze penalty!? Fază extrem de controversată în Premier League
A semnat &icirc;n toamnă cu FCSB și a spus-o direct: &bdquo;N-am mai văzut un asemenea fotbalist!&rdquo;
A semnat în toamnă cu FCSB și a spus-o direct: „N-am mai văzut un asemenea fotbalist!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Aston Villa &ndash; Fulham 3-1! Două goluri &icirc;n două minute

Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Aston Villa – Fulham 3-1! Două goluri în două minute

Aproape cel mai slab de pe teren! C&acirc;te goluri a &icirc;ncasat Răzvan Sava &icirc;n Sassuolo - Udinese

Aproape cel mai slab de pe teren! Câte goluri a încasat Răzvan Sava în Sassuolo - Udinese

Zi de foc &icirc;n Ligue 1! ACUM: Nice - Paris FC 1-0. Urmează Angers - Brest, Lille - Lyon, Metz - Le Havre și Rennes - Lens!

Zi de foc în Ligue 1! ACUM: Nice - Paris FC 1-0. Urmează Angers - Brest, Lille - Lyon, Metz - Le Havre și Rennes - Lens!

Cum a putut să nu dicteze penalty!? Fază extrem de controversată &icirc;n Premier League

Cum a putut să nu dicteze penalty!? Fază extrem de controversată în Premier League

A semnat &icirc;n toamnă cu FCSB și a spus-o direct: &bdquo;N-am mai văzut un asemenea fotbalist!&rdquo;

A semnat în toamnă cu FCSB și a spus-o direct: „N-am mai văzut un asemenea fotbalist!”

Starul francez care a impresionat-o pe Alina Dumitru: L-am cunoscut, nu e figurant

Starul francez care a impresionat-o pe Alina Dumitru: "L-am cunoscut, nu e figurant"



Recomandarile redactiei
Aproape cel mai slab de pe teren! C&acirc;te goluri a &icirc;ncasat Răzvan Sava &icirc;n Sassuolo - Udinese
Aproape cel mai slab de pe teren! Câte goluri a încasat Răzvan Sava în Sassuolo - Udinese
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Aston Villa &ndash; Fulham 3-1! Două goluri &icirc;n două minute
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Aston Villa – Fulham 3-1! Două goluri în două minute
A semnat &icirc;n toamnă cu FCSB și a spus-o direct: &bdquo;N-am mai văzut un asemenea fotbalist!&rdquo;
A semnat în toamnă cu FCSB și a spus-o direct: „N-am mai văzut un asemenea fotbalist!”
Cum a putut să nu dicteze penalty!? Fază extrem de controversată &icirc;n Premier League
Cum a putut să nu dicteze penalty!? Fază extrem de controversată în Premier League
Răzvan Raț l-a pus pe jar pe Costin Ștucan: &bdquo;Am o surpriză pentru tine! Fii atent!&rdquo;
Răzvan Raț l-a pus pe jar pe Costin Ștucan: „Am o surpriză pentru tine! Fii atent!”
Alte subiecte de interes
Campioana olimpică Alina Dumitru și multe nume importante cer demisia lui Cozmin Gușă, președintele Federației Rom&acirc;ne de Judo!
Campioana olimpică Alina Dumitru și multe nume importante cer demisia lui Cozmin Gușă, președintele Federației Române de Judo!
Silvia Stroescu, medaliată cu aur la JO de la Atena, a trăit o experiență cu super adrenalină la Women Rally
Silvia Stroescu, medaliată cu aur la JO de la Atena, a trăit o experiență cu "super adrenalină" la Women Rally
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: &rdquo;Sunt dinamovist sută la sută!&rdquo;
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Franța vibrează, Riner e The GOAT! P&acirc;nă și Macron s-a implicat la ceremonia de premiere a uriașului de 2,05 m
Franța vibrează, Riner e The GOAT! Până și Macron s-a implicat la ceremonia de premiere a uriașului de 2,05 m
JO 2024 | A c&acirc;știgat al treilea titlu olimpic și a intrat &icirc;n istorie!
JO 2024 | A câștigat al treilea titlu olimpic și a intrat în istorie!
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!