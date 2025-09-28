Starul francez care a impresionat-o pe Alina Dumitru: "L-am cunoscut, nu e figurant"

Aproape cel mai slab de pe teren! Câte goluri a încasat Răzvan Sava în Sassuolo - Udinese

Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Aston Villa – Fulham 3-1! Două goluri în două minute

Alina Dumitru a numit sportivul care a impresionat-o.



În vara anului trecut, francezul Teddy Riner a obţinut al treilea titlu olimpic la categoria grea (+100 kg), după ce l-a învins în finala olimpică de la JO 2024, prin ippon, pe sud-coreeanul Kim Min-jong.

La finală a asistat și președintele Franței, Emmanuel Macron, care a stat în sală alături de soția și de fiica legendarului judoka francez. Riner, unul dintre cei mai populari sportivi din Franța, a celebrat după ce a urcat pe podium cu Macron. Președintele Franței a ținut-o în brațe pe fiica sportivului francez și i-a dat curaj să se îndrepte spre părintele său, pe podium.

Alina Dumitru, cuvinte mari pentru francezul Teddy Riner

Odată cu acest succes, Riner a devenit primul judoka francez din istorie triplu campion olimpic (2012, 2016, 2024).

Alina Dumitru, campioana olimpică a României la judo, invitată în emisiunea Poveștile Sport.ro, a declarat că Riner este sportivul care o impresionează în acest moment. L-a și cunoscut personal, și a declarat că este o persoană modestă, fără atitudine superioară, așa cum ar putea să aibă un sportiv de talia lui.

”Ce are acest băiat de reușește să facă ce face?! Să iasă de atâtea ori campion mondial, să îi bată fără drept de apel pe toți. Are un fizic aparte, e și talentat! L-am cunoscut, nu e figurant, iar așa trebuie să fim toți sportivii.

Nu ar trebui ca un moment de glorie să ne schimbe. (...) Nu am decât cuvinte de laudă la adresa lui. Este aceeași persoană care era și la început. Nu l-au schimbat cu nimic titlurile de campion olimpic, mondial, european”, a spus Alina Dumitru în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Performanță remarcabilă a lui Teddy Riner

Un singur judoka a reuşit tripla olimpică la categoria +100 kg: japonezul Tadahiro Nomura (1996, 2000 şi 2004). Riner a fost, de asemenea, campion olimpic pe echipe, în 2021.

Riner a devenit cel mai medaliat luptător din istoria judo-ului olimpic, cu şase distincţii, la cinci ediţii din 2008 încoace. El a câştigat aurul pe echipe în urmă cu patru ani, pe lângă cele cinci medalii individuale, inclusiv bronz în 2008 şi 2021, precum şi titluri în 2012, 2016 şi 2024.

