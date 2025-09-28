Patronul FCSB a scos din conturi 400.000 de euro și i-a trimis în Gruia, după ce la finalul sezonului trecut s-au activat mai multe clauze de performanță din contractul atacantului.



De unde vin cele 400.000 de euro



Afacerea Bîrligea, parafată în septembrie 2024 pentru două milioane de euro, continuă să producă bani pentru ardeleni. Succesul european al celor de la FCSB a umplut conturile rivalilor: 200.000 de euro au mers la CFR pentru calificarea roș-albaștrilor în faza principală din Europa League.



Alți 100.000 de euro au fost virați pentru câștigarea titlului, iar golurile marcate de Bîrligea în cupele europene i-au mai adus încă 100.000 de euro în conturi echipei patronate de Ioan Varga, notează Fanatik. Vestea vine într-un moment excelent pentru clujeni, care au mai încasat recent și 350.000 de euro de la Basel, un bonus din transferul lui Philip Otele.



În acest timp, Bîrligea atrage atenția granzilor din Europa. Presa olandeză a scris că Ajax l-a monitorizat la meciul cu Go Ahead Eagles, însă Gigi Becali a setat deja un preț prohibitiv. Finanțatorul FCSB nu concepe să se despartă de atacantul său pentru mai puțin de 15 milioane de euro.



"Să achite clauza, o să mă păcălească, dacă nu am fost deștept. Lasă să mă păcălească, mă las păcălit cu 15 milioane de euro. Dacă ei plătesc 15 milioane de euro, îl vor lua și gata", a transmis Becali.



Daniel Bîrligea are un start de sezon excelent, cu 5 goluri și 3 pase decisive în 12 partide jucate în toate competițiile pentru FCSB. Cota sa de piață a ajuns la 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

