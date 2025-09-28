GALERIE FOTO „Te bucuri că nu joci cu Sinner?” Replica picantă oferită de Alcaraz, la Tokyo

Marcu Czentye
Carlos Alcaraz, mesaj indirect spre Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz Jannik Sinner Tenis ATP ATP Tokyo
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a cucerit la New York al șaselea titlu de mare șlem al carierei, după o finală controlată împotriva rivalului Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP).

Ajuns la 10-5 în scorul meciurilor directe cu Sinner, Alcaraz a fost întrebat dacă nu simte o ușurare în această săptămână, în contextul în care spaniolul joacă în turneul de la Tokyo, pe când Sinner evoluează la Beijing.

Carlos Alcaraz, neintimidat de Jannik Sinner

„Am fost în Beijing, anul trecut, când ai jucat acea finală extraordinară împotriva lui Sinner. Știu că voi doi aveți o rivalitate. E o ușurare că nu jucați în același turneu și nu trebuie să te preocupi de el?”, a fost întrebarea care i-a fost adresată lui Alcaraz de Tennis Channel.

„Nu e o ușurare, să fiu sincer. Ador să joc împotriva lui. Fiecare ocazie în care ne-am duelat m-a ajutat să devin mai bun.

Dar am vrut să joc într-un loc diferit, într-un stadion nou, în care nu mai jucasem niciodată până acum. Asta am schimbat eu și asta mi-am dorit, să învârt puțin calendarul,” a replicat Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz, șapte victorii în ultimele opt meciuri directe cu Jannik Sinner

Jannik Sinner a suferit în duelurile directe cu spaniolul Carlos Alcaraz, începând cu anul 2024.

Doar finala Wimbledon 2025 s-a încheiat în favoarea tenismenului italian, celelalte șapte întâlniri din ultimele opt sfârșindu-se în contul actualului număr unu ATP.

Dintre cele șapte înfrângeri suferite de Sinner în ultimii doi ani în fața lui Alcaraz, cea mai dureroasă a survenit în finala Roland Garros 2025, în care italianul a ratat trei mingi de meci consecutive.

