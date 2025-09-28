Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a cucerit la New York al șaselea titlu de mare șlem al carierei, după o finală controlată împotriva rivalului Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP).

Ajuns la 10-5 în scorul meciurilor directe cu Sinner, Alcaraz a fost întrebat dacă nu simte o ușurare în această săptămână, în contextul în care spaniolul joacă în turneul de la Tokyo, pe când Sinner evoluează la Beijing.

Carlos Alcaraz, neintimidat de Jannik Sinner

„Am fost în Beijing, anul trecut, când ai jucat acea finală extraordinară împotriva lui Sinner. Știu că voi doi aveți o rivalitate. E o ușurare că nu jucați în același turneu și nu trebuie să te preocupi de el?”, a fost întrebarea care i-a fost adresată lui Alcaraz de Tennis Channel.

„Nu e o ușurare, să fiu sincer. Ador să joc împotriva lui. Fiecare ocazie în care ne-am duelat m-a ajutat să devin mai bun.

Dar am vrut să joc într-un loc diferit, într-un stadion nou, în care nu mai jucasem niciodată până acum. Asta am schimbat eu și asta mi-am dorit, să învârt puțin calendarul,” a replicat Carlos Alcaraz.

