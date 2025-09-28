Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou împreună pe terenul de tenis: decizia anunțată de cei doi

În luna decembrie, pe stadionul echipei de baseball din MLB, Miami Marlins, Emma Răducanu și Carlos Alcaraz vor face echipă și îi vor avea ca adversari pe Amanda Anisimova - finalistă Wimbledon și US Open, în acest an - și pe Joao Fonseca, din Brazilia.

După ce au evoluat în prima ediție a noului format impus în proba de dublu mixt a Openului American, tinerii jucători din Spania și Marea Britanie se vor întoarce în SUA pentru un eveniment deosebit.

Recordul mondial de asistență la un meci de tenis nu e în pericol

„Ador să joc în Miami, unde fanii vin mereu cu o energie incredibilă. Sunt încântat că voi ieși pe teren în acest eveniment alături de Joao, Amanda și Emma,” a anunțat, potrivit Express, Carlos Alcaraz, actualmente participant în turneul ATP de la Tokyo.

Peste treizeci și șapte de mii de locuri are stadionul LoanDepot Park din Miami, în consecință recordul mondial de asistență la un meci de tenis nu va putea fi depășit cu ocazia acestui turneu demonstrativ.

În februarie 2020, Rafael Nadal și Roger Federer au doborât recordul mondial de asistență la un meci de tenis. În Cape Town, Africa de Sud, 51,954 de spectatori au văzut puncte jucate între Federer și Nadal, dar și în proba de dublu, în care Federer l-a avut ca partener pe Bill Gates, iar Nadal, pe comediantul Trevor Noah.

