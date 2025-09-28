GALERIE FOTO Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou împreună pe terenul de tenis: decizia anunțată de cei doi

Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou &icirc;mpreună pe terenul de tenis: decizia anunțată de cei doi Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au anunțat o nouă participare comună la un turneu de tenis.

TAGS:
Carlos AlcarazMiami Marlinsemma raducanuTenis
Din articol

Emma Răducanu și Carlos Alcaraz continuă seria aparițiilor sincronizate pe terenul de tenis.

Răducanu și Alcaraz vor face echipă în duel cu Anisimova și Fonseca

După ce au evoluat în prima ediție a noului format impus în proba de dublu mixt a Openului American, tinerii jucători din Spania și Marea Britanie se vor întoarce în SUA pentru un eveniment deosebit.

În luna decembrie, pe stadionul echipei de baseball din MLB, Miami Marlins, Emma Răducanu și Carlos Alcaraz vor face echipă și îi vor avea ca adversari pe Amanda Anisimova - finalistă Wimbledon și US Open, în acest an - și pe Joao Fonseca, din Brazilia.

Recordul mondial de asistență la un meci de tenis nu e în pericol

„Ador să joc în Miami, unde fanii vin mereu cu o energie incredibilă. Sunt încântat că voi ieși pe teren în acest eveniment alături de Joao, Amanda și Emma,” a anunțat, potrivit Express, Carlos Alcaraz, actualmente participant în turneul ATP de la Tokyo.

Peste treizeci și șapte de mii de locuri are stadionul LoanDepot Park din Miami, în consecință recordul mondial de asistență la un meci de tenis nu va putea fi depășit cu ocazia acestui turneu demonstrativ.

În februarie 2020, Rafael Nadal și Roger Federer au doborât recordul mondial de asistență la un meci de tenis. În Cape Town, Africa de Sud, 51,954 de spectatori au văzut puncte jucate între Federer și Nadal, dar și în proba de dublu, în care Federer l-a avut ca partener pe Bill Gates, iar Nadal, pe comediantul Trevor Noah.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu 11
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
ULTIMELE STIRI
Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea
Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea
Gazzetta dello Sport a analizat Interul lui Chivu și a tras o concluzie clară: Are ceva din Inzaghi, dar nu lua 5 de la PSG
Gazzetta dello Sport a analizat Interul lui Chivu și a tras o concluzie clară: "Are ceva din Inzaghi, dar nu lua 5 de la PSG"
A venit nota de plată pentru B&icirc;rligea! Suma virată de Gigi Becali &icirc;n contul rivalei CFR Cluj
A venit nota de plată pentru Bîrligea! Suma virată de Gigi Becali în contul rivalei CFR Cluj
Premier League fascinează: așa ceva nu s-a mai văzut niciodată!
Premier League fascinează: așa ceva nu s-a mai văzut niciodată!
Andrei Nicolescu, replică neașteptată după scandalul din Bănie: Și jucătorul nostru putea fi sancționat!
Andrei Nicolescu, replică neașteptată după scandalul din Bănie: "Și jucătorul nostru putea fi sancționat!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea

Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea

Gazzetta dello Sport a analizat Interul lui Chivu și a tras o concluzie clară: Are ceva din Inzaghi, dar nu lua 5 de la PSG

Gazzetta dello Sport a analizat Interul lui Chivu și a tras o concluzie clară: "Are ceva din Inzaghi, dar nu lua 5 de la PSG"

Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou &icirc;mpreună pe terenul de tenis: decizia anunțată de cei doi

Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou împreună pe terenul de tenis: decizia anunțată de cei doi

A venit nota de plată pentru B&icirc;rligea! Suma virată de Gigi Becali &icirc;n contul rivalei CFR Cluj

A venit nota de plată pentru Bîrligea! Suma virată de Gigi Becali în contul rivalei CFR Cluj

Premier League fascinează: așa ceva nu s-a mai văzut niciodată!

Premier League fascinează: așa ceva nu s-a mai văzut niciodată!

Andrei Nicolescu, replică neașteptată după scandalul din Bănie: Și jucătorul nostru putea fi sancționat!

Andrei Nicolescu, replică neașteptată după scandalul din Bănie: "Și jucătorul nostru putea fi sancționat!"



Recomandarile redactiei
Gazzetta dello Sport a analizat Interul lui Chivu și a tras o concluzie clară: Are ceva din Inzaghi, dar nu lua 5 de la PSG
Gazzetta dello Sport a analizat Interul lui Chivu și a tras o concluzie clară: "Are ceva din Inzaghi, dar nu lua 5 de la PSG"
A venit nota de plată pentru B&icirc;rligea! Suma virată de Gigi Becali &icirc;n contul rivalei CFR Cluj
A venit nota de plată pentru Bîrligea! Suma virată de Gigi Becali în contul rivalei CFR Cluj
Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea
Decizie șocantă: meci de Champions League, anulat! Clubul a refuzat deplasarea
Cosmin Contra, &icirc;n fața unei oportunități fantastice: campanie online pentru &bdquo;Guriță&ldquo;
Cosmin Contra, în fața unei oportunități fantastice: campanie online pentru „Guriță“
Tavi Popescu, prinde contur un eșec monumental: oferta refuzată de Becali, dezvăluită &icirc;n premieră
Tavi Popescu, prinde contur un eșec monumental: oferta refuzată de Becali, dezvăluită în premieră
Alte subiecte de interes
După ce a c&acirc;știgat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
Alcaraz nu a mai rezistat și a pl&acirc;ns &icirc;n direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
COLOSAL: El e singurul jucator din lume cu SALARIU de 100 mil! Nu va putea juca niciodata pentru Man. City, Barca si Real! :)
COLOSAL: El e singurul jucator din lume cu SALARIU de 100 mil! Nu va putea juca niciodata pentru Man. City, Barca si Real! :)
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
Nu-și fac treaba prea bine! Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!