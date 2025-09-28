Trupa lui Elias Charalambous a uitat gustul victoriei în campionat, legând opt partide consecutive fără succes în SuperLigăa, interval în care a adunat doar trei puncte.



Presiunea este uriașă pe umerii roș-albaștrilor, care se clatină serios din punct de vedere defensiv. Deținătoarea titlului are o problemă majoră în a doua repriză, primind 12 dintre cele 18 goluri după pauză. Mai îngrijorător este finalul de meci, șapte dintre aceste goluri fiind încasate după minutul 75, un semnal clar că echipa cedează pe final. Ofensiva se bazează pe momente de sclipire, cinci dintre cele 12 reușite venind în urma unor lovituri de cap.



O bornă specială într-un moment de complicat



Partida are o miză personală și pentru antrenorul Elias Charalambous. Cipriotul va bifa meciul cu numărul 100 pe banca tehnică în Superliga, devenind doar al patrulea antrenor străin din istorie care atinge această bornă. Aniversarea vine însă într-un context extrem de dificil, cu echipa în criză de rezultate în campionat.



De partea cealaltă, Oțelul vine la București fără mari complexe. Chiar dacă moldovenii nu au câștigat niciun meci în deplasare în acest sezon, având doar două remize și două eșecuri, amintirea ultimului succes direct le dă speranțe.



Pe 26 iulie 2024, echipa antrenată atunci de Dorinel Munteanu, acum de Laszlo Balint, câștiga cu un neverosimil 2-0 chiar pe terenul campioanei. Mai mult, statistica arată că FCSB nu i-a mai învins pe gălățeni, pe teren propriu, în campionat, din 2 septembrie 2012, de la un 2-1 chinuit.

