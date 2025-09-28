Dobrogenii caută să își consolideze fortăreața de pe teren propriu, în timp ce ialomițenii vin montați să demonstreze că locul de play-off pe care îl ocupă nu este o întâmplare.



Dobrogenii domină la posesie, ialomițenii lovesc pe final

Cifrele din acest debut de sezon conturează un duel al stilurilor. Echipa lui Ianis Zicu este liderul incontestabil al Superligii la capitolele care țin de spectacol: nimeni nu are mai multe driblinguri reușite (90) și nicio altă formație nu a beneficiat de mai multe cornere (69). La polul opus, Unirea, cu doar 29 de lovituri de colț și 63 de driblinguri, pare o echipă mult mai directă pe poartă.



Adevăratul pericol pentru constănțeni vine însă în ultima parte a jocului. Unirea Slobozia este o specialistă a finalurilor de meci, marcând nu mai puțin de nouă goluri în repriza secundă. Dintre acestea, șase au venit după minutul 75, un avertisment serios pentru defensiva Farului. Forma de moment este de partea oaspeților, care au o singură înfrângere în ultimele șapte etape, perioadă în care au strâns patru victorii și două egaluri ce i-au propulsat în zona play-off-ului.



Interesant este și faptul că pe teren se vor afla echipele cu cei mai puțini stranieri din campionat, Farul folosind 7 jucători străini, în timp ce Unirea a mizat pe 8.



Confruntările directe din ediția precedentă anunță un echilibru perfect. Cele două și-au împărțit victoriile în sezonul regulat, pentru ca în play-out să înregistreze o remiză, 1-1, pe 7 aprilie 2025.

