Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au analizat prestația nerazzurrilor din victoria cu Cagliari (scor 2-0) și au evidențiat atât elementele păstrate de la fostul antrenor, cât și amprenta pe care tehnicianul român a pus-o deja asupra jocului.



După succesul de la Cagliari, decis de golurile lui Lautaro Martinez și Pio Esposito, ziarul milanez a notat revenirea echipei în plutonul fruntaș al clasamentului: "Fără a exagera, dar cu metodă, Inter revine în partea superioară a ierarhiei".



Între ADN-ul vechi și agresivitatea nouă

Publicația italiană a remarcat că echipa lui Chivu poartă încă urmele stilului implementat de Simone Inzaghi, oferind și exemple concrete. "Ceva din Simone Inzaghi a rămas, de pildă golul de 0-1 a venit dintr-o centrare a lui Bastoni, o marcă «inzaghiană», sau schimbările aproape imediate ale jucătorilor avertizați", au scris jurnaliștii.



Cu toate acestea, noua față a echipei, modelată de Chivu, este din ce în ce mai vizibilă. Italienii au identificat principalele schimbări: "Ceva nou se întrevede, agresiunea asupra adversarului și căutarea verticalității".



Gazzetta dello Sport consideră că, deși Chivu încă lucrează la definirea noului format al echipei, un lucru este cert: "Această Inter, cu o răutate sporită, nu ar lua cinci goluri de la PSG".

