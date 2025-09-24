Alina Dumitru a devenit antrenoare după retragerea din judo, moment de la care au trecut mai bine de 10 ani, 13 mai exact. Abia așteaptă să își vadă elevii campioni olimpici, dar momentan Alina nu își poate stăpâni lacrimile atunci când îi vede pe copiii pe podium la concursurile de judo.

Alina Dumitru antrenează și acum la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și are grijă de zeci de copii. Pe mulți dintre ei i-a transformat deja în campioni, dar abia așteaptă ca aceștia să performeze și la competițiile importante de seniori, la Europene, Mondiale și chiar la Jocurile Olimpice.

Campioană olimpică la judo, Alina Dumitru antrenează la CSA Steaua

Vicecampioană olimpică la judo, la Londra 2012, medaliată cu aur la Beijing 2008, Alina Dumitru declara în momentul retragerii că și-a dorit un "rezultat memorabil" la Londra și a considerat că la acel moment, după ce a obținut o nouă medalie olimpică, a fost momentul cel mai potrivit să se retragă.

Campioană olimpică la judo în 2008, Alina Dumitru a obținut apoi și medalia de argint a categoriei 48 de kilograme.

Alina Dumitru vrea să își deschidă propria sală de judo

În cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Alina Dumitru a vorbit despre viața pe care o duce acum, aproape de sportul care i-a consacrat numele. Antrenează la CSA Steaua, a deschis o asociație care îi poartă numele, prin care ajută micii sportivi care au nevoie de ajutor, iar visul pe care îl are acum este acela de a deschide propria sală de judo.

”Antrenez o grupă de copii la clubul Steaua. Din 2013 fac asta, de când m-am retras din viața sportivă, atunci aveau copiii 6 ani, acum sunt mari, am mers mai departe cu ei. Au început să vină rezultatele, iar în curând vor merge și la Centrul Olimpic, de unde cred că va veni și performanța!

Mai mult, am deschis Asociația Alina Dumitru, care sprijină copiii atunci când nu pot fi ajutați de club sau de părinți. Noi încercăm să îi sprijinim cât putem, să cumpărăm câte un echipament, să suportăm cheltuielile unui concurs... . Dar, bineînțeles, pentru a suporta aceste cheltuieli avem nevoie de sponsori. Avem câțiva sponsori, dar nu așa cum ne-am dori.

Nu beneficiem lună de lună de acel suport. De curând am deschis o campanie cu donează de ziua ta, pentru a îndeplini un vis, de a deschide propria mea sală, să pot să le ofer copiilor încrederea necesară, pentru că despre asta e vorba”, a spus Alina Dumitru în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Carieră plină de realizări: medalie de aur și medalie de argint la JO

Înaintea Olimpiadei de la Londra, Alina Dumitru a anunțat fără echivoc că este ultima sa competiție. Anii întregi de antrenamente, concursuri, mai mult sau mai puțin importante, dar duse în spate cu aceeași ardoare de a fi cea mai bună, dorința de a-și întemeia o familie și, nu în ultimul rând, șirul nesfârșit de accidentări, de dureri, de strâns din dinți, și-au pus amprenta.

Cu doar câteva săptămâni înaintea împlinirii vârstei de 30 de ani, Alina Dumitru spunea adio sportului pe care îl iubește atât de mult și care a consacrat-o la nivel mondial. Iar, în dreptul ei, scria de fiecare dată, România.

