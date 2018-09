Stanciu nu mai este pe primul loc! Care este cel mai TARE jucator roman din FIFA 19! Budescu a intrat in TOP 10

Al Shabab este singura echipa cu 2 romani in top 10 cei mai buni jucatori romani din FIFA 19.

Saptamana aceasta a fost lansat demo-ul pentru noul joc din seria FIFA iar Romania va reprezentata mai puternic decat in ultimii ani in joc - CFR Cluj va fi disponibila in FIFA 19! De asemenea, si alti jucatori romani vor putea fi transferati sau folositi de gameri.

In topul celor mai buni jucatori romani din FIFA 19, Stefan Radu este primul. Fundasul celor de la Lazio are un rating de 80! Vlad Chiriches este urmatorul in topul in care apare si Constantin Budescu, cel care are un rating de 75!

Cel mai tare jucator roman disponibil este insa la categoria 'Legende'. Gica Hagi va avea in joc un rating de 91!