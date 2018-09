OFICIAL: Lista cu cei mai buni 10 jucatori de la FIFA 19! Toti au rating peste 90

Cristiano Ronaldo si Leo Messi conduc topul celor mai buni jucatori de la FIFA 19, noul joc de la EA Sports care va fi lansat pana la finalul acestei luni.

Ronaldo si Messi au rating egal, 94.

Urmatorul pe lista este brazilianul Neymar, superstarul lui PSG, cu rating 92.

Topul este completat de Luka Modrici (Real Madrid, 91), De Bruyne (Manchester City, 91), Hazard (Chelsea, 91), Sergio Ramos (Real Madrid, 91), Suarez (Barcelona, 91), De Gea (Man United, 91), Toni Kroos (Real Madrid, 90).

OFFICIAL: The top 10 ratings in FIFA 19. pic.twitter.com/2C6OJv7m66