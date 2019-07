UN nou fenomem ia amploare in Romania! Dinamo se implica serios! "Vrem sa facem cunoscut clubul pe intreg mapamondul"

Dinamo se implica intr-un proiect de viitor.

Fenomenul ”eSports” prinde contur si in Romania. Fotbalul virtual organizat ia amploare, fiind unul din cele mai cautate sporturi virtuale in echipă.

Modul Pro Clubs din jocul FIFA 19 este unul din cele mai populare in ultima perioada, atragand atentia prin spectacol si apropierea de realitate. 11 jucători fac parte dintr-o echipa ce se dueleaza la nivel intern si internațional cu echipe similare. Unii din cei mai buni jucatori de FIFA din România sustin fenomenul.

Echipa de fotbal virtual, Virtual Fotbal Club Dinamo București (VFC Dinamo București) a luat nastere din dorinta unor fani dinamovisti de a activa ca jucatori de FIFA într-un club profesionist, folosind imaginea echipei de suflet. Aceasta evolueaza in competitii organizate pe platforme precum VPG si VPL, fiind parte si din comunitatile RVFL și VPL Romania.

Au luat legatura cu oficialii clubului Dinamo



In luna ianuarie a anului 2019, conducerea clubului virtual a luat legatura cu FC DINAMO BUCURESTI si au primit din partea acestora dreptul de a folosi numele si imaginea clubului de fotbal in competitiile de EA SPORTS FIFA.

Tripla campioana a Romaniei si dubla castigatoare a Cupei Romaniei in fotbal virtual, echipa VFC Dinamo București s-a axat in ultima perioada pe dezvoltarea tinerelor talente, lansand Academia VFC Dinamo București – ”Future Stars”, acolo unde sunt testati, antrenati si angrenati in competitii oficiale jucatori noi de Pro Clubs.

Ca si in realitate, echipele din cadrul cluburilor de fotbal virtual participa la antrenamente oficiale, unde se exerseaza scheme de joc, se analizeaza urmatorii adversari, se omogenizeaza lotul si se creează legaturi de joc.

Egalitatea in sanse este printre cele mai importante atu-uri in acest fenomen. Oricine poate evolua intr-un sport de echipa virtual, indiferent de sex, rasă, vârstă, statut social.

”In cadrul clubului nostru exista jucatori cu varste cuprinse intre 14 si 36 ani, fiecare cu ocupatii diverse: elevi, studenti, manageri in multinationale, oameni de afaceri, programatori, jucatori de fotbal sau romani plecati in afara”, a declarat Președintele VFC Dinamo, Stefan Timpu.

”Ne-am extins aria de selectie si in alte tari pentru a face cunoscut numele Dinamo pe intreg mapamondul, avand in componenta jucatori de FIFA din Franța si Azerbaijan” ,a adaugat Managerul de Marketing, Andi Stoica.

Clubul dinamovist intra astfel in randul echipelor de fotbal reale ce au afiliat in organigrama un club de fotbal virtual. Echipe precum Queens Park Rangers, Panathinaikos, Oxford United, Austria Viena, Debrecen si Antalyaspor sunt printre pionierii acestei industrii, deschizand sectiuni de fotbal virtual in cadrul cluburilor.

Scopul clubului VFC Dinamo București si al membrilor din staff este de a duce sportul virtual la un nivel ridicat, urmand demersuri impreună cu alte cluburi sa se asocieze intr-o Federatie Romana de Fotbal Virtual si totodata intr-o Liga de Fotbal Virtual Profesionista.

Echipa din spatele VFC Dinamo București – compusă din Ștefan Timpu (Președinte), Silviu Zănoagă (Manager Sportiv), Andi Stoica (Manager Marketing), Sorin Croitoru (Antrenor) și George Alexandrescu (Scouter), depune eforturi masive pentru a crește clubul din toate punctele de vedere.

Sportul virtual si clubul VFC Dinamo București au inceput sa atraga atentia sponsorilor, ajungand la peste 1000 de urmaritori pe Instagram in doar trei saptămâni de la deschiderea contului, fiind in discutii cu companii din industria tech pentru a promova diverse brand-uri direct catre publicul țintă.

Meciurile pot fi urmarite live pe canalul oficial de Youtube al clubului : VFC Dinamo București.

Campionatul intern este in plina desfasurare, la finele saptamanii trecute incheindu-se etapa cu numarul 16.

La fel ca si in realitate, echipele clasate pe primele locuri evolueza în competitii precum Europa League si Champions League, unde se dueleaza cu cele mai bune echipe de fotbal virtual din Europa. Competitiile interne se desfasoara pe consola Playstation 4, jocul FIFA 19. In curand se vor relansa competitiile organizate pe PC si Xbox. De indata ce apare urmatorul FIFA 20, competitiile se vor desfasura acolo.