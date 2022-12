4 din 4! Simulatorul care a anticipat din nou câștigătoarea Cupei Mondiale: "Argentina campioană!"

EA Sports, companie care produce și celebrul joc video FIFA, a prezis pentru a patra oară la rând câștigătoarea Cupei Mondiale la fotbal. Înaintea turneului final, Argentina era dată drept câștigătoare, însă nu după o finală cu Franța, ci după una cu Brazilia.

Chiar dacă EA Sports nu a anticipat și confruntările din fazele eliminatorii, compania a prezis pentru a patra oară consecutiv câștigătoarea trofeului suprem, după edițiile din 2010 (Spania), 2014 (Germania) și 2018 (Franța).

EA Sports have predicted Argentina to win the World Cup using simmed matches on FIFA 23

This method correctly predicted the winners in 2010, 2014 and 2018 ???? pic.twitter.com/WbV5htZprv