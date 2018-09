Incepe numaratoarea inversa pana la aparitia FIFA 19! Care este singura echipa din Romania disponibila in joc

FIFA 19 apare pe 29 septembrie, iar Romania are o singura reprezentanta in jocul produs de EA Sports.

Romania are intr-un final o reprezentanta in FIFA. Daca in sezonul trecut, in PES a fost prezenta FCSB, acum cei de la FIFA au introdus CFR-ul in joc.

Formatia antrenata de Conceicao poate fi gasita in sectiunea "Rest of the World". Pe langa CFR, si Viktoria Plzen va aparea in joc.

CFR Cluj a fost introdusa in FIFA in ciuda faptului ca nu a intrat in cupele europene, dupa ce a fost eliminata de Malmo din Champions League si de Dudelange din Europa League.

Sparta Praga, echipa romanilor Nita, Stanciu si Chipciu, a fost introdusa pentru al doilea an consecutiv in FIFA.