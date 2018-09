REVOLUTIE in fotbal! FIFA pregateste o regula care va schimba total transferurile! Lovitura pentru granzii din Europa

Ar fi o lovitura grea pentru cluburi daca aceasta regula va fi implementat.

FIFA lucreaza la o revolutionare a transferurilor din fotbal - conform Bild, forul international doreste sa opreasca cluburile care imprumuta un numar mare de jucatori, dorind sa fie implementata o limita de 8 jucatori care sa poata fi imprumutati de catre un club din Europa. Jucatorii sub 21 de ani care au fost crescuti la club si care sunt legati de un contract pe termen lung nu vor fi luati in considerare pentru aceasta limita.

Aceasta regula ar lovi mai ales in cluburile din Serie A - 592 de jucatori sunt imprumutati de catre cele 20 de cluburi din prima liga din Italia! In primele 10 cluburi la acest capitol, 8 sunt din Serie A. Campioana este Atalanta, cea care are nu mai putin de 77 de jucatori imprumutati la alte cluburi.

Si cluburile din Premier League au multi jucatori imprumutati. Chelsea este prima cu 40, apoi Manchester City cu 27. Man United (9) si Arsenal (7) nu ar fi afectate de aceasta noua regula. In Spania, Real Madrid ar fi si ea lovita in plin - are 21 de jucatori imprumutati la alte cluburi, Atletico are 16 iar Barcelona 15.