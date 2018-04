Romanul Eduard Grosu a castigat etapa a doua a Turului Croatiei

Eduard Grosu (25), legitimat la echipa Pro-continentatala italiano-japoneza Nippo - Vini Fantini, a castigat cea de-a doua etapa a Turului Croatiei, de la Karlovac la Zadar, 234,5 km.

Romanul s-a impus dupa un finis la fotografie, el obtinand cea mai importanta victorie din cariera, dupa ce a declansat sprintul castigator cu 500 de metri inainte de linia de sosire si dupa ce a depasit specialisti in sprint de la echipe de World Tour, Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) si Riccardo Minali (Astana Pro Team).



In clasamentul general, Grosu ocupa primul loc cu opt si zece secunde avans inaintea acelorasi Nizzolo si Minali. Astazi este programata etapa a 3-a, cu o lungime de 134 km, intre localitatile Trogir si Biokovo.



Eduard-Michael Grosu s-a nascut in 1992 la Zarnesti (Jud. Brasov) si a devenit primul ciclist roman care a concurat la profesionisti. Multiplu campion national de juniori si de seniori (specialist in proba de contratimp), el a plecat in Italia unde a fost legitimat la echipele de amatori Progettociclismo Evo Team (2012) si Overall Cycling Team (2013), iar in 2014 a devenit sprinter pentru profesionistii de la Nippo - Vini Fantini. In palmaresul sau se regasesc castigarea Turul Estoniei (2014), locuri secunde in Ronde van Midden si Carpathian Couriers Race, plus clasari in top 10 si etape adjudecate in alte curse organizate de UCI.

Grosu este si primul rutier profesionist din tara noastra si totodata primul roman care a participat la Turul Italiei, el ocupand locul 150 in 2015 si locul 153 in 2016. In 2016, el s-a aflat in centrul unui scandal, dupa ce a anuntat ca nu va mai raspunde convocarilor la echipa nationala din cauza ca FRC a preferat sa il selectioneze pentru a reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Rio pe moldoveanul Serghei Tvetcov, dupa niste criterii pe care el le-a considerat ambigue. Tatal sau, Viorel Grosu, a fost sportiv si este antrenor la clubul Torpedo Zarnesti si a candidat in 2017 la functia de presedinte al Federatiei Romane de Ciclism, fiind invins de Carol Novak.