Japoneza de 28 de ani a devenit vedeta zilei, la Melbourne, înainte de a câștiga vreun punct, în duelul cu Antonia Ruzic (Croația, 23 de ani, 65 WTA).

Tenisul era supranumit, cândva, „sportul-alb“ pentru că atât comportamentul jucătorilor, cât și ținutele lor erau impecabile. Astăzi, albul s-a cam „pătat“ când vedem cum urlă pe teren jucători, precum Kyrgios și Ostapenko.

Iar ținuta de culoare albă mai e doar impusă prin regulament, la All-England Club cu ocazia turneului de la Wimbledon. În rest, apariții care mai de care extravagante pe teren. Capitol la care japoneza Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA) tocmai a atins o „performanță“ care cu greu poate fi egalată, în anii următori.

Naomi Osaka, apariție șocantă pe teren, la Australian Open 2026

În duelul cu croata Ruzic din turul I, Osaka și-a făcut apariția pe teren, fiind îmbrăcată pentru orice, numai pentru un meci de tenis nu! Concret, Naomi a avut o o umbrelă, o pălărie mare şi pantaloni lungi albi, în momentul în care a pășit pe teren. Abia după ce și-a încheiat show-ul, Osaka a rămas în haine de sport pentru duelul cu Ruzic, în care a luat primul set cu 6-3.

De amintit că învingătoarea meciului Osaka – Ruzic o va întâlni pe Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA), în turul II de la Australian Open.

