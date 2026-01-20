Mijlocaș central de 20 de ani, el provine de la Ferencvaros Budapesta și are deja 9 selecții la naționala de seniori a Ungariei, pentru care a debutat în 2025.

”Exciting talent”, astfel l-au prezentat cei de la Bournemouth.

Suma de transfer este de 12 milioane de euro, iar durata contractului este cinci sezoane și jumătate, până în iunie 2031!

”Toth, care a cucerit titlul în țara natală în ultimul sezon, a urcat de la juniori la prima echipă a lui Ferencvaros, pentru care a strâns 52 de apariții și a înscris 4 goluri”, a notat gruparea din Premier League.

Fericit să ajungă în ”Premier League, cel mai bun campionat al lumii”

”Este minunat să fiu parte din acest club și abia aștept să realizez lucruri importante.

Când am aflat că AFC Bournemouth este interesată de mine, am fost foarte fericit pentru că vorbim despre o echipă bună din Premier League, cel mai bun campionat al lumii”, a spus Toth la semnarea contractului.

La Bournemouth a fost legitimat un alt internațional maghiar, Milos Kerkez, acum la Liverpool alături de starul Dominik Szoboszlai, căpitanul naționalei Ungariei.

VIDEO Bournemouth, 1-1 ieri la Brighton

