Surpriza! Unde poate ajunge Lupescu dupa infrangerea de la alegerile FRF. Fostul international a spus ferm ca nu se intoarce la UEFA

Ionut Lupescu a revenit in tara pentru a candida la alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, dar a fost invins. Acum, el spune ca nu se mai intoarce la UEFA.

Lupescu a reconfirmat faptul ca nu se va intoarce la UEFA, dar nu a spus nimic despre FIFA. Digisport avanseaza un scenariu interesant, notand ca marele perdant al alegerilor de la FRF ar putea ajunge la cel mai inalt for al fotbalului mondial.



Potrivit sursei citate, Lupescu are sanse mari sa ia din nou drumul FIFA, dupa ce a mai lucrat pentru forul international in 2014, in Comisia Tehnica care a analizat cele 64 de meciuri de la Campionatul Mondial din Brazilia.

"Felicitari presedintelui. Vrea sa multumesc celor care m-au votat si celro care au avut alta optiune. Consider ca a fost de datori amea sa vin, sa candidez si sa incerc sa schimbam ceva. Sper ca in urmatorii patru ani sa aveti o dezvoltare asa cum vi-o doriti sa aveti performante", a spus Lupescu dupa incheierea alegerilor de ieri.