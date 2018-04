Prima reactie din interiorul FRF dupa ce Becali si-a anuntat retragerea: "Trebuie sa te obisnuiesti cu declaratiile astea"

Mihai Stoichita, actualul sef al Comisiei Tehnice a FRF, a lucrat o buna bucata de vreme cu Gigi Becali la Steaua si il cunoaste bine pe acesta.

"De multe ori, ce spune Becali e amuzant. Trebuie sa te obisnuiesti". Asa suna reactia lui Mihai Stoichita, seful Comisiei Tehnice a FRF si unul dintre cei care au dus greul campaniei lui Burleanu, dupa anuntul facut de patronul liderului Ligii I.

Stoichita a vorbit la Digisport.

"Nu paraseste fenomenul, orice s-ar intampla! Sunt declaratii cu care trebuie sa te obisnuiesti! De multe ori, ce spune e amuzant", a spus Stoichita la Digi.

Mihai Stoichita a spus ca FRF nu are cum si nici nu ar putea sa se razbune pe vreo echipa.

"Nimeni nu isi permite sa le spuna arbitrilor sa greseasca intr-o parte sau alta. FRF nu se va razbuna pe nimeni in niciun fel. Pai, Argaseala a stat de vorba cu toti la final. Ne-am pupat, ne-am despartit prieteni. Cum se poate gandi la asemenea scenariu? Ce razbunare sa ai? Sa te razbuni impotriva unei echipe care iti aduce an de an puncte din cupele europene?! Si cum sa te razbuni, cum sa o faci, tehnic ma refer?!", a mai spus Stoichita.