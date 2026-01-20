Numeroși fani ai lui Dinamo și foști jucători emblematici ai echipei au fost prezenți marți în "Groapă". Suporterii au vrut să plece cu o amintire și au luat fie un scaun, fie o bucată din plasele porților.

După mulți ani de așteptare, Dinamo primește o veste excelentă. Bătrâna arenă din "Ștefan cel Mare" va fi demolată, iar tot acolo va fi construită o arenă ultramodernă.

"Decenii de glorie, ani de agonie, o istorie măreață / Rămas bun a Bucureștiului unică fortăreață", a stat scris pe un banner de la peluză.

Prezent la inaugurare simbolică a șantierului, Ionuț Lupescu a spus: "Mă bucur că, în sfârșit, astăzi stau în fața dumneavoastră și putem să spunem că în doi ani de zile vom avea un nou stadion și chiar un nou parc sportiv atât de important pe noi. De abia aștept să văd revenind în Ștefan cel Mare. Sper să avem stadioane pline, abonamente multe și să dăm dovadă că suntem cu totul și cu totul altceva față de ce e în România și Europa. Veniți aici, vedeți dacă se lucrează zi și noapte. În România, dacă pui presiune, se face și performanță".



Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din București, a adăugat: "În calitate de vremelnic susținător al comunității de dinamoviști, mă bucur că reușim să demarăm acest proiect important pentru tot Sectorul 2. Ce vedem aici este un parteneriat public-public între Ministerul Afacerilor Interne, prin clubul Dinamo, Ministerul Dezvoltării și Primăria Sectorului 2. Aici vom face un parc sportiv de 20 de hectare, care va fi accesibil tuturor bucureștenilor, dar în special copiilor din Sectorul 2. Prin parteneriatul încheiat la sfârșitul anului trecut, până la 30% din biletele disponibile pentru evenimentele organizate de CS Dinamo vor merge cu titlu gratuit către copiii din Sectorul 2".

