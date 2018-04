"Pentru noi a votat fiul primarului PSD, conform directivei de la centru". Scandal monstru la un club din Romania, dupa alegerile FRF. Ce mesaj a aparut pe contul de Facebook

Alegerile de la FRF au impartit in doua tabere clubul Chindia Targoviste. O parte a conducerii a fost de partea lui Razvan Burleanu, in timp ce alta, chiar cea care a votat, a urmat "ordinele venite pe linie de partid".

