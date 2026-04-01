FOTO ȘI VIDEO Prima gală Dynamite Fighting Show din 2026: bilet de calificare pentru Tokyo și Remy Bonjasky, printre invitați

Prima gală Dynamite Fighting Show din 2026: bilet de calificare pentru Tokyo și Remy Bonjasky, printre invitați Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cea mai mare organizație de kickboxing din România, Dynamite Fighting Show, fondată în urmă cu opt ani de Cătălin Moroșanu, va organiza vineri prima gală din 2026.

TAGS:
DFSCatalin MorosanugalaDynamite Fighting Show 2026remy bonjasky
Din articol

Evenimentul de la Sala Polivalentă va fi o ediție specială, realizată în parteneriat cu japonezii de la K-1. Pe lângă luptele cu nume consacrate precum Bogdan Stoica și Florin Lambagiu, gala va include și un turneu piramidal cu opt luptători în aceeași seară, marele premiu fiind un loc în K-1 Final 16 de la Tokyo.

Parteneriatul dintre Dynamite Fighting Show și cel mai mare brand global de kickboxing, K-1, a fost anunțat în urmă cu două luni, la Tokyo, iar România va fi în această săptămână gazda unui turneu de calificare pentru K-1 Max Final 16, programat în toamnă, în Japonia.

Prima gală Dynamite Fighting Show din 2026: bilet de calificare pentru Tokyo 

Astfel, patru români — Andrei Varga, Călin Petrișor, Ștefan Vrânceanu și Albert Enache — vor înfrunta alți patru campioni din Europa de Est: ucraineanul Sergey Adamchuk (campion Glory), turcul Oguz Yildirim (campion mondial WAKO Pro), letonul Marek Pelcis (campion european ISKA) și moldoveanul Vitalie Matei (campion FEA și KOK). Câștigătorul turneului va trebui să obțină trei victorii în aceeași seară.

În total, gala programată vineri seară, la Sala Polivalentă, va cuprinde nu mai puțin de 16 lupte, iar pe lângă turneul piramidal sunt programate și superfight-uri.

Singurul român care a luptat în toate cele patru mari promoții din lume, Bogdan Stoica, revine după patru ani în București, unde îl va înfrunta pe campionul mondial WBC Muay Thai, Gerardo Atti. De asemenea, publicul va avea parte de o revanșă între Florin „Rambo” Lambagiu și cel mai bine cotat luptător din Republica Moldova, Constantin Rusu.

De altfel, oficialii K-1 Japonia vor ateriza astăzi la București, iar tot astăzi este așteptat în România și triplul campion mondial Remy Bonjasky, unul dintre cei mai mari luptători din istoria sporturilor de contact. Acesta este deja un obișnuit al galelor DFS, promovând constant brandul creat în România în urmă cu opt ani.

„Pentru noi este o onoare să fim în această postură. Nu este ușor ca un produs din România să poată fi atât de vizibil la nivel mondial, iar munca echipei noastre a dat roade. Mi-aș dori să avem un român calificat în K-1 Max Final 16; ar fi primul din istorie, dar vom vedea vineri seară cine va câștiga”, a declarat promotorul Cătălin Moroșanu.

Peste 4.000 de spectatori sunt așteptați vineri seară la Sala Polivalentă din București pentru gala Dynamite Fighting Show cu numărul 30. Biletele sunt disponibile inclusiv la sală în ziua evenimentului.

Joi, la Club One din Capitală, luptătorii se vor întâlni pentru cântarul oficial și conferința de presă, ultima întâlnire înaintea meciurilor. Fanii vor avea acces gratuit la conferința de presă, având astfel ocazia să își cunoască luptătorii preferați.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum arată echipa compusă din jucătorii din afara Europei care nu s-au calificat la Mondialul. Navas, Lookman, Sanchez și Aubameyang prind primul "11"
Cum arată echipa compusă din jucătorii din afara Europei care nu s-au calificat la Mondialul. Navas, Lookman, Sanchez și Aubameyang prind primul "11"
Florin Răducioiu a găsit vinovații pentru eșecul cu Turcia: ”Din păcate, au dezamăgit”
Florin Răducioiu a găsit vinovații pentru eșecul cu Turcia: ”Din păcate, au dezamăgit”
Postare minunată în Superligă după ce Jovo Lukic de la U Cluj s-a calificat cu Bosnia la Campionatul Mondial!
Postare minunată în Superligă după ce Jovo Lukic de la U Cluj s-a calificat cu Bosnia la Campionatul Mondial!
ULTIMELE STIRI
Gata, știm semifinalele Campionatului Mondial! Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina
Gata, știm semifinalele Campionatului Mondial! Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina
CM 2026 | Argentina - Elveția 3-1. Messi și compania s-au calificat în semifinale
CM 2026 | Argentina - Elveția 3-1. Messi și compania s-au calificat în semifinale
Cupa României | Faza județeană: șapte echipe și-au câștigat grupa. Rezultatele etapei #2
Cupa României | Faza județeană: șapte echipe și-au câștigat grupa. Rezultatele etapei #2
Vezi LIVE ONLINE lupta dintre Conor McGregor și Max Holloway. Unde și cum urmărești UFC 329 în România
Vezi LIVE ONLINE lupta dintre Conor McGregor și Max Holloway. Unde și cum urmărești UFC 329 în România
Faceți o plecăciune! Recordul absolut stabilit de Lionel Messi la Cupa Mondială
Faceți o plecăciune! Recordul absolut stabilit de Lionel Messi la Cupa Mondială
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”

Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”

Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua

Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua

80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic

80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic

Marea surpriză pregătită de FCSB pentru noul sezon: "Poate îi dăm șansa"

Marea surpriză pregătită de FCSB pentru noul sezon: "Poate îi dăm șansa"



Recomandarile redactiei
Gata, știm semifinalele Campionatului Mondial! Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina
Gata, știm semifinalele Campionatului Mondial! Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina
CM 2026 | Argentina - Elveția 3-1. Messi și compania s-au calificat în semifinale
CM 2026 | Argentina - Elveția 3-1. Messi și compania s-au calificat în semifinale
Faceți o plecăciune! Recordul absolut stabilit de Lionel Messi la Cupa Mondială
Faceți o plecăciune! Recordul absolut stabilit de Lionel Messi la Cupa Mondială
A schimbat tabăra! La ce meci de la CM 2026 a întors privirile Ivana Knoll
A schimbat tabăra! La ce meci de la CM 2026 a întors privirile Ivana Knoll
Thomas Tuchel a făcut iureș după Norvegia - Anglia 1-2. Ce l-a deranjat pe selecționer
Thomas Tuchel a făcut iureș după Norvegia - Anglia 1-2. Ce l-a deranjat pe selecționer
Alte subiecte de interes
Andrei Stoica s-a antrenat sub Poarta Sărutului pentru gala lui Moroșanu!
Andrei Stoica s-a antrenat sub Poarta Sărutului pentru gala lui Moroșanu!
Bogdan Stoica l-a făcut praf la București pe Gerardo Atti, în main event-ul galei DFS 30!
Bogdan Stoica l-a făcut praf la București pe Gerardo Atti, în main event-ul galei DFS 30!
Acțiune la Târgoviște: Dynamite Fighting Show | Road to DFS e azi, de la 20:00 (LIVE pe Pro Arena & VOYO)
Acțiune la Târgoviște: Dynamite Fighting Show | Road to DFS e azi, de la 20:00 (LIVE pe Pro Arena & VOYO)
Cătălin Moroșanu e invitatul lui Cătălin Oprișan la Arena SPORT.RO
Cătălin Moroșanu e invitatul lui Cătălin Oprișan la Arena SPORT.RO
Ies scântei! Merab Dvalishvili - Alex Pereira, la UFC 320 (VOYO, duminică de la ora 5:00)
Ies scântei! Merab Dvalishvili - Alex Pereira, la UFC 320 (VOYO, duminică de la ora 5:00)
Luptătorii din Dynamite Fighting Show se întâlnesc cu fanii la mall înaintea galei de pe 24 octombrie
Luptătorii din Dynamite Fighting Show se întâlnesc cu fanii la mall înaintea galei de pe 24 octombrie
CITESTE SI
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

stirileprotv Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

stirileprotv Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

stirileprotv Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!