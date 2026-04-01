Evenimentul de la Sala Polivalentă va fi o ediție specială, realizată în parteneriat cu japonezii de la K-1. Pe lângă luptele cu nume consacrate precum Bogdan Stoica și Florin Lambagiu, gala va include și un turneu piramidal cu opt luptători în aceeași seară, marele premiu fiind un loc în K-1 Final 16 de la Tokyo.

În total, gala programată vineri seară, la Sala Polivalentă, va cuprinde nu mai puțin de 16 lupte, iar pe lângă turneul piramidal sunt programate și superfight-uri.

Astfel, patru români — Andrei Varga, Călin Petrișor, Ștefan Vrânceanu și Albert Enache — vor înfrunta alți patru campioni din Europa de Est: ucraineanul Sergey Adamchuk (campion Glory), turcul Oguz Yildirim (campion mondial WAKO Pro), letonul Marek Pelcis (campion european ISKA) și moldoveanul Vitalie Matei (campion FEA și KOK). Câștigătorul turneului va trebui să obțină trei victorii în aceeași seară.

Parteneriatul dintre Dynamite Fighting Show și cel mai mare brand global de kickboxing, K-1, a fost anunțat în urmă cu două luni, la Tokyo, iar România va fi în această săptămână gazda unui turneu de calificare pentru K-1 Max Final 16, programat în toamnă, în Japonia.

Singurul român care a luptat în toate cele patru mari promoții din lume, Bogdan Stoica, revine după patru ani în București, unde îl va înfrunta pe campionul mondial WBC Muay Thai, Gerardo Atti. De asemenea, publicul va avea parte de o revanșă între Florin „Rambo” Lambagiu și cel mai bine cotat luptător din Republica Moldova, Constantin Rusu.

De altfel, oficialii K-1 Japonia vor ateriza astăzi la București, iar tot astăzi este așteptat în România și triplul campion mondial Remy Bonjasky, unul dintre cei mai mari luptători din istoria sporturilor de contact. Acesta este deja un obișnuit al galelor DFS, promovând constant brandul creat în România în urmă cu opt ani.

„Pentru noi este o onoare să fim în această postură. Nu este ușor ca un produs din România să poată fi atât de vizibil la nivel mondial, iar munca echipei noastre a dat roade. Mi-aș dori să avem un român calificat în K-1 Max Final 16; ar fi primul din istorie, dar vom vedea vineri seară cine va câștiga”, a declarat promotorul Cătălin Moroșanu.

Peste 4.000 de spectatori sunt așteptați vineri seară la Sala Polivalentă din București pentru gala Dynamite Fighting Show cu numărul 30. Biletele sunt disponibile inclusiv la sală în ziua evenimentului.

Joi, la Club One din Capitală, luptătorii se vor întâlni pentru cântarul oficial și conferința de presă, ultima întâlnire înaintea meciurilor. Fanii vor avea acces gratuit la conferința de presă, având astfel ocazia să își cunoască luptătorii preferați.