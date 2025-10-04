UFC 320 este unul dintre cele mai așteptate momente din sporturile de luptă ale anului 2025. Doi dintre cei mai iubiți luptători din lume, Merab Dvalishvili și Alex Pereira, se întorc în doua meciuri de titlu din poziții total diferite.

Ies scântei! Merab Dvalishvili - Alex Pereira, la UFC 320 (VOYO, duminică de la ora 5:00)



Ultimii trei ani au fost dominați de incredibila renaștere a lui Alex Pereira, cel mai activ si mai înspăimântător campion UFC din ultima perioadǎ. În ultimul sǎu meci a pierdut titlul în fața lui Magomed Ankalaev, iar duminicǎ dimineațǎ încearcă sǎ își recupereze centura.



Deși cotat în continuare de mulți fani cu șansa a doua, noul campion, Magomed Ankalaev, este foarte încrezător în forțele sale și a declarat că îl va trimite pe Pereira înapoi la vulcanizarea unde lucra înainte sǎ semneze cu UFC.



În co-main event ne vom întâlni cu Marab Dvalishvili, cel care i-a luat locul lui Pereira în calitate de cel mai activ campion al UFC după ce Alex a pierdut centura. Merab își pune din nou la bătaie centura, de data aceasta în fața lui Cory Sandhagen, pe care îl consideră un om cu douǎ fețe care nu merită să fie campion.



Merab a declarat cǎ dacă va obține o primǎ de performanțǎ își va plăti taxele şi va începe căutarea serioasă a unei soții pentru ca acestea sunt cele douǎ domenii in care încă nu a reușit sa câştige.

