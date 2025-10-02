Cea mai mare organizațe de sporturi de luptă din România, Dynamite Fighting Show, promoția fondată de Cătălin Moroșanu, va ajunge în premieră la Pitești, iar prima oprire va fi mâine seară, la Argeș Mall, acolo unde va fi organizat un „meet and greet” cu o parte dintre sportivii care vor urca în ringul de la Pitești Arena.

Cătălin Moroșanu a anunțat că întâlnirea va avea loc vineri, de la ora 19:00, la parterul Argeș Mall, acolo unde va avea loc o conferință de presă, dar și o întâlnire cu fanii.

Nu vor lipsi numele grele de pe fight cardul principal, precum Ștefan Lătescu, luptătorul aflat pe locul 7 mondial în topul categoriei semigrea, Florin Rambo Lambagiu, Călin Petrișor, Ionuț Busuioc sau cei care se vor duela în confruntarea de entertainment, Mihai Zmărăndescu și Alexandru Costandache, cunoscut ca Justițiarul de Berceni.

De asemenea, Tolea Ciumac și-a anunțat prezența după ce a fost provocat în mediul on-line pentru o luptă în ring de Justițarul.

La întâlnire vor fi și sportivii care reprezintă județul Argeș în gala de pe 24 octombrie: Ana Balaș, Robert Stan și Samuel Ivan.

Cătălin Moroșanu a anunțat că accesul publicului este gratuit la întâlnirea de vineri de la mall, iar fanii își vor putea face poze cu sportivii preferați.

Gala Dynamite Fighting Show „Luptă Totală”, programată pe 24 octombrie, la Pitești Arena, are parte de un interes major din partea fanilor, aproape jumătate dintre bilete fiind deja epuizate.

În total, vor fi programate 12 lupte, iar printre invitații prezenți se va număra și legendarul campion Remy Bonjasky. Evenimentul va fi transmis în direct de Pro Arena de la ora 20:00.

