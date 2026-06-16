Andrei Stoica a ajuns deja la Târgu Jiu. Acolo se va bate cu un francez din Glory. E prima dată după cinci ani când Andrei Stoica se luptă în România

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”Cred că e pentru prima oară când fac acest drum simbolic, Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului.

Mă simt bine, mă simt deja mai evoluat spiritual”, a spus Andrei Stoica.

Au mai rămas doar 50 de locuri pentru gala lui Moroșanu de la Târgu Jiu. Luptele vor fi vineri, în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Dynamite Fighting Show 31 are loc la Târgu Jiu

”După evenimentul istoric de la București, unde a găzduit turneul K-1 Max, Dynamite Fighting Show a anunțat oficial data următoarei gale. Astfel, ediția cu numărul 31 din istoria organizației va avea loc pe 19 iunie, la Sala Sporturilor din Târgu Jiu. Evenimentul aduce două momente speciale: revenirea lui Andrei „Mister KO” Stoica în ringul din România, după cinci ani, și turneul piramidal pentru titlul de campion DFS la categoria mijlocie.

Cea mai mare organizație de sporturi de contact din România va organiza pentru a doua oară un eveniment la Sala Sporturilor din Târgu Jiu, după ce gala desfășurată aici în urmă cu doi ani a fost sold out și a înregistrat o audiență spectaculoasă.

De această dată, promotorul Cătălin Moroșanu a anunțat revenirea lui Andrei Stoica, românul care a luptat de-a lungul carierei în promoții precum Superkombat, K-1, Glory și ONE FC. Poreclit „Mister KO”, Stoica a luptat ultima oară în România, tot în DFS, în urmă cu cinci ani”, scrie în prezentarea galei.