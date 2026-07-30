Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2.

La momentul redactării acestui articol scorul este 2-1, în favoare echipei din Letonia. Golurile și toate fazele meciului FK Auda - FCSB se văd pe site-ul Sport.ro.

Târnovanu și Crețu, vinovați la golul lui Auda

Diedhiou a scăpat din marcajul lui Crețu și deschide scorul cu un șut din prima, în urma unei centrări perfecte a lui Daskevics.

Ștefan Târnovanu ar fi putut să anticipeze centrarea și să iasă din poartă, dar portarul lui FCSB a rămas pe linia porții.

Echipele de start:

Auda (4-3-3): Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou

Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda

Antrenor: Didier Zanetti

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea

Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa