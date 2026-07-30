CFR Cluj - Alashkert, ora 21:30, LIVE TEXT

În tur, la Erevan, scorul a fost egal, 1-1, marcatori fiind Rafael Jesus (35) pentru FC Alashkert şi Andres Şfaiţ (47) pentru CFR Cluj.

După 1-1 în tur, ardelenii au prima șansă la calificare înainte de returul din Gruia, în ciuda problemelor financiare care au planat asupra clubului în ultima perioadă. Varga a anunțat că totul se va rezolva în următoarea perioadă și exclude categoric posibilitatea de a băga CFR Cluj în insolvență.

Dacă va câștiga această partidă, CFR Cluj se va califica în faza următoare a competiției, unde se va duela cu învingătoarea ”dublei” dintre Tromso (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia). În tur a fost 0-1.

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"Am simţit grupul foarte fericit. Este mereu bine să lucrezi pe un fond de victorii. Acum trebuie să continuăm să muncim cu toţii împreună pentru a trage tare şi a ne face treaba.

Este un meci eliminatoriu şi suntem aici doar ca să ne facem treaba pe care o putem controla şi să trecem în faza următoare. În acest tip de meciuri, obişnuiesc să fiu o persoană precaută. Singurul lucru care contează cu adevărat pentru meciul de mâine şi diferenţa majoră va fi, desigur, stadionul, pentru că vom juca în faţa fanilor noştri. Sigur că ăsta e un avantaj.

Mâine vom juca împotriva unei echipe bune, de calitate, care ne va pune probleme, dar suntem pregătiţi să jucăm acest meci", a spus Antonio Folha, la conferința de presă.