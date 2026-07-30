FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.

Florin Tănase și-a exprimat dezamăgirea după eliminarea FCSB-ului din Conference League. Căpitanul roș-albaștrilor a avut puterea să spună că la Riga a fost o umilință și a zis că-și cere scuze suporterilor. Meciul Auda - FCSB 4-1 a fost transmis de VOYO.

Florin Tănase: "O seară neagră!"

"O seară neagră, un rezultat rușinos, dezastruos, chiar dacă ne-am creat ocazii. Jocul nostru nu e ceea ce trebuie, de asta nu marcăm. Felicitări celor de la Auda, au meritat să meargă mai departe.

(n.r.: - dacă e o umilință?)

Da, cred că da. E clar că lucrurile nu sunt în regulă dacă nu treci de acest tur. Și ratările astea vin pe un fond de șoc, neîncredere, trebuie văzut ce avem de făcut. Dacă vom continua așa, vom avea probleme și în campionat.

Florin Tănase: "Ne cerem scuze suporterilor"

(n.r.: - despre greșelile de arbitraj)

OK, sunt controverse. Dar jocul nostru nu-mi place, nu e ceea ce am obișuit fanii. Ne cerem scuze suporterilor pentru această umilință.

E greu, nu e ușor. Așa e la fotbal, trebuie să treci peste. Trebuie să privim înainte și să ne revenim", a declarant Florin Tănase, pentru Pro TV și Sport.ro.