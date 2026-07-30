EXCLUSIV Florin Tănase, debusolat după Auda - FCSB 4-1. "Un rezultat rușinos, dezastruos!"

Florin Tănase, debusolat după Auda - FCSB 4-1. &quot;Un rezultat rușinos, dezastruos!&quot; Conference League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a fost eliminată din Conference League, după 2-3 la București și 1-4 la Riga, în turul II preliminar.

TAGS:
florin tanaseFCSBAudaConference League
Din articol

 FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.

Florin Tănase și-a exprimat dezamăgirea după eliminarea FCSB-ului din Conference League. Căpitanul roș-albaștrilor a avut puterea să spună că la Riga a fost o umilință și a zis că-și cere scuze suporterilor. Meciul Auda - FCSB 4-1 a fost transmis de VOYO.

Florin Tănase: "O seară neagră!"

"O seară neagră, un rezultat rușinos, dezastruos, chiar dacă ne-am creat ocazii. Jocul nostru nu e ceea ce trebuie, de asta nu marcăm. Felicitări celor de la Auda, au meritat să meargă mai departe.

(n.r.: - dacă e o umilință?)

Da, cred că da. E clar că lucrurile nu sunt în regulă dacă nu treci de acest tur. Și ratările astea vin pe un fond de șoc, neîncredere, trebuie văzut ce avem de făcut. Dacă vom continua așa, vom avea probleme și în campionat. 

Florin Tănase: "Ne cerem scuze suporterilor"

(n.r.: - despre greșelile de arbitraj)

OK, sunt controverse. Dar jocul nostru nu-mi place, nu e ceea ce am obișuit fanii. Ne cerem scuze suporterilor pentru această umilință.

E greu, nu e ușor. Așa e la fotbal, trebuie să treci peste. Trebuie să privim înainte și să ne revenim", a declarant Florin Tănase, pentru Pro TV și Sport.ro.

FK AUDA: Purins – Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (Aranda 64) – Bongemba (M. Fofana 82), Y. Traore, W. Fofana – Daskevics (Appiah 66), K. Kone, Diedhiou (Kragliks 86). ANTRENOR: Didier Zanetti

FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Stoian 46), Dawa, Duarte, Pădurariu – Boutoutaou (M. Toma 67), Radunovic (Joao Paulo 46), Fl. Tănase (Gnahore 77) – Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu. ANTRENOR: Marius Baciu

Cartonaşe galbene: Arroryo 33, Diedhiou 46 / Dawa 34

Arbitru: Tom Owen (Ţara Galilor)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății
ULTIMELE STIRI
Fotbalul românesc, ”sub pământ”! Reacție umilitoare după dezastrul FCSB din Letonia
Fotbalul românesc, ”sub pământ”! Reacție umilitoare după dezastrul FCSB din Letonia
ACUM: CFR Cluj - Alashkert, LIVE SCORE pe Sport.ro | Ardelenii sunt favoriți la calificare
ACUM: CFR Cluj - Alashkert, LIVE SCORE pe Sport.ro | Ardelenii sunt favoriți la calificare
Marius Baciu a găsit vinovatul pentru umilința de la Riga: ”Atunci s-a rupt totul”
Marius Baciu a găsit vinovatul pentru umilința de la Riga: ”Atunci s-a rupt totul”
Vai de capul vostru! FCSB, rușinea fotbalului românesc
Vai de capul vostru! FCSB, rușinea fotbalului românesc
Ce execuție! Auda a distrus-o pe FCSB: golul de pus în ramă la ultima fază
Ce execuție! Auda a distrus-o pe FCSB: golul de pus în ramă la ultima fază
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
LIVE ONLINE | Unde se vede meciul decisiv dintre FK Auda - FCSB din preliminariile Conference League

LIVE ONLINE | Unde se vede meciul decisiv dintre FK Auda - FCSB din preliminariile Conference League

FK Auda - FCSB 4-1 a fost în direct pe VOYO | 'Audat' patru la Riga. Fosta campioană, eliminată din Conference League

FK Auda - FCSB 4-1 a fost în direct pe VOYO | 'Audat' patru la Riga. Fosta campioană, eliminată din Conference League

Dan Petrescu știe ce se va întâmpla în FK Auda - FCSB: ”Eu așa o văd”

Dan Petrescu știe ce se va întâmpla în FK Auda - FCSB: ”Eu așa o văd”

Gigi Becali a intervenit în direct după Auda - FCSB și s-a dezlănțuit: ”Nu ai cum să câștigi cu un așa jucător. El nu vrea!”

Gigi Becali a intervenit în direct după Auda - FCSB și s-a dezlănțuit: ”Nu ai cum să câștigi cu un așa jucător. El nu vrea!”

Dan Petrescu e sigur: ”Cel mai bun antrenor posibil”

Dan Petrescu e sigur: ”Cel mai bun antrenor posibil”

Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”

Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, în direct la VOYO: "Marius Baciu are o singură vină"
Gigi Becali, în direct la VOYO: "Marius Baciu are o singură vină"
Fotbalul românesc, ”sub pământ”! Reacție umilitoare după dezastrul FCSB din Letonia
Fotbalul românesc, ”sub pământ”! Reacție umilitoare după dezastrul FCSB din Letonia
Marius Baciu a găsit vinovatul pentru umilința de la Riga: ”Atunci s-a rupt totul”
Marius Baciu a găsit vinovatul pentru umilința de la Riga: ”Atunci s-a rupt totul”
Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”
Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”
ACUM: CFR Cluj - Alashkert, LIVE SCORE pe Sport.ro | Ardelenii sunt favoriți la calificare
ACUM: CFR Cluj - Alashkert, LIVE SCORE pe Sport.ro | Ardelenii sunt favoriți la calificare
Alte subiecte de interes
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Fotbalul românesc, ”sub pământ”! Reacție umilitoare după dezastrul FCSB din Letonia
Fotbalul românesc, ”sub pământ”! Reacție umilitoare după dezastrul FCSB din Letonia
Ce execuție! Auda a distrus-o pe FCSB: golul de pus în ramă la ultima fază
Ce execuție! Auda a distrus-o pe FCSB: golul de pus în ramă la ultima fază
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
CITESTE SI
Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății

stirileprotv Șoferii cărora ar putea să nu li se mai dea permis de conducere după expirare. Reguli noi propuse de Ministerul Sănătății

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină, azi, 30 iulie 2026. Prețurile afișate de Petrom, OMV și MOL

stirileprotv Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină, azi, 30 iulie 2026. Prețurile afișate de Petrom, OMV și MOL

Fitch va anunța vineri dacă retrogradează România la „junk”. Bolojan: Din primăvară avem probleme generate de PSD

stirileprotv Fitch va anunța vineri dacă retrogradează România la „junk”. Bolojan: Din primăvară avem probleme generate de PSD

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!