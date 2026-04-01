Naționala României a ratat pentru a șaptea oară consecutiv accederea la un turneu final de o asemenea anvergură, după 0-1 cu Turcia la Istanbul, în semifinala barajului pentru CM 2026.

Ultima ediție la care prima reprezentativă a fost prezentă a fost cea din 1998, din Franța, când tricolorii s-au oprit în optimi după 0-1 cu Croația pe ”Stade Atlantique Bordeaux Métropole”.

Florin Răducioiu a găsit vinovații pentru eșecul cu Turcia: ”Din păcate, au dezamăgit”

Florin Răducioiu, component al Generației de Aur, a explicat că în astfel de meciuri cu greutate atacanții trebuie să iasă în evidență. Ceea ce nu a fost cazul în Turcia - România.

Fotbaliștii de atac, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man și Ianis Hagi, au fost lipsiți de idei și în prima repriză, și în a doua.

Fostul internațional român a mai ținut să puncteze și că, per total, România a avut o campanie proastă de calificare la CM 2026.

”Visul american s-a terminat, din păcate. A fost o campanie proastă, evident. Rezultatul o spune de la sine. Ne apropiem de trei decenii, dacă nu greșesc.

Motivele necalificării sunt foarte multe. Nu cred că e momentul să spun eu care sunt, dar evident sunt multe.

Meciul cu Turcia? Jucătorii de valoare ies în evidență în aceste jocuri importante. Din păcate, cei patru jucători care trebuiau să schimbe jocul, la atacanți mă refer, au dezamăgit. E clar”, a spus Răducioiu.