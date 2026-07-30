Brann Bergen - U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT. Meciul sezonului pentru ardeleni în Europa

Echipa care va obține biletele pentru faza următoare va întâlni, cel mai probabil, formația cipriotă Apollon Limassol. Ciprioții au câștigat cu 4-0 manșa tur de pe teren propriu împotriva georgienilor de la FC Dila Gori și sunt ca și calificați.

Revine Jovo Lukic în ofensivă

Pentru duelul din Norvegia, antrenorul Cristiano Bergodi se bazează pe revenirea lui Jovo Lukic. Atacantul, căruia i s-a fixat un preț de 3 milioane de euro și golgheter al echipei în stagiunea precedentă, reprezintă principala soluție a ardelenilor pentru a forța victoria.

În compartimentul defensiv, tehnicianul italian ar putea opera modificări. După ce în meciul tur centrul apărării a fost asigurat de Codrea și Iulian Cristea, recent transferatul Poulolo a fost integralist în ultima etapă de campionat.

La capitolul absențe, portarul Lefter și fundașul Cisse sunt indisponibili din cauza accidentărilor.