Brann Bergen - U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT. Meciul sezonului pentru ardeleni în Europa

Brann Bergen - U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT. Meciul sezonului pentru ardeleni în Europa Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Cluj dispută joi, de la ora 20:00, returul decisiv cu Brann Bergen din turul doi preliminar al Conference League. Calificarea se joacă după remiza din prima manșă, scor 2-2.

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Universitatea ClujBrann BergenConference League
Din articol

Echipa care va obține biletele pentru faza următoare va întâlni, cel mai probabil, formația cipriotă Apollon Limassol. Ciprioții au câștigat cu 4-0 manșa tur de pe teren propriu împotriva georgienilor de la FC Dila Gori și sunt ca și calificați.

Revine Jovo Lukic în ofensivă

Pentru duelul din Norvegia, antrenorul Cristiano Bergodi se bazează pe revenirea lui Jovo Lukic. Atacantul, căruia i s-a fixat un preț de 3 milioane de euro și golgheter al echipei în stagiunea precedentă, reprezintă principala soluție a ardelenilor pentru a forța victoria.

În compartimentul defensiv, tehnicianul italian ar putea opera modificări. După ce în meciul tur centrul apărării a fost asigurat de Codrea și Iulian Cristea, recent transferatul Poulolo a fost integralist în ultima etapă de campionat. 

La capitolul absențe, portarul Lefter și fundașul Cisse sunt indisponibili din cauza accidentărilor.

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Brann Bergen, pas greșit pe plan intern

Adversara clujenilor, care a încheiat sezonul trecut pe locul 4 în campionatul norvegian, abordează returul după un eșec suferit duminică. Formația pregătită de Eirik Horneland a cedat cu 2-3, pe teren propriu, în fața celor de la Valerenga. Conduși cu 3-0, norvegienii au redus din diferență prin Castro și Myhre, exact aceiași jucători care au marcat și pe Cluj Arena.

Myhre rămâne cel mai bine cotat fotbalist al gazdelor, cu o valoare estimată la 3,5 milioane de euro, dintr-un lot evaluat în total la 26,7 milioane de euro. Spre comparație, lotul ardelenilor este cotat la 18,79 milioane de euro. Pentru confruntarea de joi, Horneland nu îi va putea utiliza pe fundașul central ghanez Boakye și pe mijlocașul central norvegian Opsahl, ambii având probleme medicale.

Echipe probabile:

  • Brann Bergen: Dyngeland - De Roeve, Pallesen, Pedersen, Soltvedt - Ingason, Wassberg, Myhre - Mathisen, Holm, Castro;
  • Universitatea Cluj: Neofytos - Mikanovic, I. Cristea, Poulolo, Chipciu - Pinho, Drammeh - Macalou, Nistor, Ștefănescu - Lukic.
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