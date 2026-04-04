Bogdan Stoica l-a făcut praf la București pe Gerardo Atti, în main event-ul galei DFS 30!

Bogdan Stoica a câștigat main event-ul galei DFS 30, după ce l-a învins la puncte, prin decizie unanimă, pe Gerardo Atti, zis ”The Blade Atti”, în meciul disputat vineri seară la Sala Polivalentă din București.
Duelul a fost main event-ul evenimentului Dynamite Fighting Show 30, organizat în parteneriat cu K-1 World Max și transmis în direct la Pro Arena și pe VOYO
Pentru Bogdan Stoica a fost un meci important, într-o atmosferă favorabilă sportivului român, care a avut publicul de partea sa pe toată durata confruntării.
Lupta din categoria super cruiserweight se anunța complicată, în contextul în care Atti venea cu reputația unui adversar tehnic, incomod și periculos prin jocul de picioare, așa cum l-a prezentat și Alexandru Ganci, comentatorul galei, pe transmisie.
În aceeași seară s-au luptat și Mihai Zmărăndescu și Tolea Ciumac.