Componenta lotului naţional de lupte feminine, Kriszta Incze, a câştigat argintul la puternicul turneu Ranking Series desfăşurat la Tirana, Albania.

Argint pentru Kriszta Incze la Ranking Series Tirana

Sportiva din România a pierdut lupta în finala mare a categoriei 65 kg în faţa vicecampioanei mondiale, Alina Kasabieva (UWW).

Cele două luptătoare au oferit un meci intens şi disputat până în ultima secundă, care s-a încheiat cu scorul de 4-2.

Parcurs ideal pentru Kriszta până la finală

Până în ultimul act, Kriszta a avut un parcurs de excepţie, reuşind victorii importante în faţa adversarelor din SUA şi Kazahstan (Emma Patricia Bruntil, Aizhan Suiduova).

România a obţinut încă un loc 5 în competiţia internaţională de la Tirana, prin sportiva Beatrice Ferent (55 kg), care a cedat lupta in finala mică pentru bronz (0-10 cu Ekaterina Verbina).

