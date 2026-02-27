Componenta lotului naţional de lupte feminine, Kriszta Incze, a câştigat argintul la puternicul turneu Ranking Series desfăşurat la Tirana, Albania.
Argint pentru Kriszta Incze la Ranking Series Tirana
Sportiva din România a pierdut lupta în finala mare a categoriei 65 kg în faţa vicecampioanei mondiale, Alina Kasabieva (UWW).
Cele două luptătoare au oferit un meci intens şi disputat până în ultima secundă, care s-a încheiat cu scorul de 4-2.
Parcurs ideal pentru Kriszta până la finală
Până în ultimul act, Kriszta a avut un parcurs de excepţie, reuşind victorii importante în faţa adversarelor din SUA şi Kazahstan (Emma Patricia Bruntil, Aizhan Suiduova).
România a obţinut încă un loc 5 în competiţia internaţională de la Tirana, prin sportiva Beatrice Ferent (55 kg), care a cedat lupta in finala mică pentru bronz (0-10 cu Ekaterina Verbina).
News.ro