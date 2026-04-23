Sportiva și-a impus supremația la Tirana, după ce a învins-o în finală pe Liliia Malanchuk (Ucraina), la categoria 55 kg, prin superioritate tehnică, scor 10-0.

FRL, triumfătoare după succesul obținut de Ana Andreea Beatrice

„4×Campioană Europeană a patra oară!

Ana Andreea Beatrice, prima Campioană Europeană a luptelor feminine românești continuă să scrie pagini de istorie pentru România!

Andreea cucerește medalia de aur la Campionatul European Seniori Tirana 2026, după ce a învins-o în finala categoriei 55 kg pe Liliia Malanchuk (Ucraina), prin superioritate tehnică- 10-0!

Prin această performanță excepțională, Andreea Ana, la doar 25 de ani, își trece în palmares a patra medalie de aur europeană, consolidând o carieră impresionantă și inspirând o nouă generație de sportivi.

Descoperită la Mangalia de Oancea Marian, legitimată la CSA Steaua București, Andreea este definiția unei luptătoare desăvârșite.

Felicitări, Andreea!

Felicitări antrenorilor Andry Stadnik, Popescu Valentin, staff-ului Limona Adriana, Rotaru Mirela, Panaitescu Matei, si tuturor celor care au contribuit la această performanță.

Hai, România!”, se arată pe pagina de Facebook a Federației Române de Lupte.

Palmares impresionat pentru Ana Andreea Beatrice

medalii europene are în palmares Andreea Beatrice Ana, dintre care 4 de aur (Budapesta 2022, Zagreb 2023, București 2024 și Tirana 2026), una de argint (Bratislava 2025) și două de bronz (București 2019 și Varșovia 2021). O medie mondială a cucerit, respectiv bronzul la Zagreb în 2025.

medalii majore are în palmares Andreea Beatrice Ana ca sportivă U23: aurul mondial (Belgrad 2021) și european (Plovdiv 2022), argintul european (București 2023) și bronzul mondial (București 2018 și Budapesta 2019). 8 medalii a mai câștigat Andreea Beatrice Ana în carieră: două de aur la Campionatele Mondiale Militare (Baku 2023 și Warendorf 2025), două de bronz la campionatul Yasar Dogu (Istanbul 2020 și Istanbul 2021), aur la campionatul Dan Kolov - Nikola Petrov (Veliko Tarnovo 2022), argint la Grand Prix (Tirana 2025) și bronz la Grand Prix (Roma 2022 și Alexandria 2023).

Tot în cursul zilei de astăzi, Grigore Vuc Alina (50 kg) a obținut bronzul european după ce a învins-o în finala mică pe Gouluchowska Walerzak (Polonia), scor 11-8.