„Știu că sunt mulți fani Liverpool aici. A fost o legendă, Diogo Jota, iar el și fratele lui au murit. Aș vrea să dedic această luptă lor, chiar dacă n-am câștigat” , a spus Pimblett la flash-interviu.

Duelul dintre cei doi, cap de afiș la UFC 324, s-a desfășurat pe parcursul a 25 de minute intense, în care s-au aruncat aproape 650 de lovituri. În final, Gaethje s-a impus prin decizie unanimă și a cucerit centura interimară la lightweight.

„Nenorocitul ăla are dreptate, scouser-ii nu se lasă scoși la pământ. Doamne, ce al naibii gangster. I-am zis chiar acum, i-am zis că am fost exact unde ești tu nu demult. E un sport nebun și o viață al naibii de mișto, și sunt super recunoscător că o împart cu voi, băieți.



Antrenorul meu a fost clar supărat pe mine după runda întâi, dar eu iubesc rahatul ăsta atât de mult, uneori e al naibii de greu să mă controlez. Și știam că trebuie să-l pun pe spate. E foarte periculos, are timing excelent, puști tânăr al naibii, puști periculos. Trebuia să-i fur elanul și încrederea, și a trebuit să muncesc foarte tare în runda întâi, dar campionii merg înainte și tocmai ți-am arătat de ce asta e obligatoriu”, a spus și Gaethje după meci.



Atmosfera din „T-Mobile Arena” a fost una specială, peste 250 de suporteri din Liverpool fiind prezenți pentru a-l susține pe „The Baddy”, după cum Sport.ro a prezentat aici.



Toate rezultatele de duminică dimineață



Cardul principal

Centură interimară la lightweight: Justin Gaethje l-a învins pe Paddy Pimblett prin decizie unanimă (48-47, 49-46, 49-46)

Bantamweight: Sean O’Malley l-a învins pe Song Yadong prin decizie unanimă (29-28, 29-28, 29-28)

Heavyweight: Waldo Cortes-Acosta l-a învins pe Derrick Lewis prin TKO (lovituri) în runda 2, la 3:14

Feminin flyweight: Natalia Silva a învins-o pe Rose Namajunas prin decizie unanimă (29-28, 29-28, 29-28)

Featherweight: Jean Silva l-a învins pe Arnold Allen prin decizie unanimă (30-27, 29-28, 29-28)



Card preliminar

Bantamweight: Umar Nurmagomedov l-a învins pe Deiveson Figueiredo prin decizie unanimă (30-27, 30-27, 30-27)

Middleweight: Ateba Gautier l-a învins pe Andrey Pulyaev prin decizie unanimă (30-27, 29-28, 29-28)

Light heavyweight: Nikita Krylov l-a învins pe Modestas Bukauskas prin KO (lovituri) în runda 3, la 4:57

Flyweight: Alex Perez l-a învins pe Charles Johnson prin TKO (lovituri) în runda 1, la 3:16



Early prelims