A oferit una dintre cele mai brutale lupte din istoria UFC și i-a dedicat totul lui Diogo Jota: „Legendă!"
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Justin Gaethje și Paddy Pimblett au ridicat ștacheta încă de la primul mare eveniment UFC din 2026. 

ufc 324Paddy PimblettJustin Gaethje
Duelul dintre cei doi, cap de afiș la UFC 324, s-a desfășurat pe parcursul a 25 de minute intense, în care s-au aruncat aproape 650 de lovituri. În final, Gaethje s-a impus prin decizie unanimă și a cucerit centura interimară la lightweight.

Fan declarat Liverpool, Paddy Pimblett i-a dedicat prestația sa lui Diogo Jota, fostul jucător al „cormoranilor”, și fratelui acestuia, Andre, decedați anul trecut într-un tragic accident de mașină.

„Știu că sunt mulți fani Liverpool aici. A fost o legendă, Diogo Jota, iar el și fratele lui au murit. Aș vrea să dedic această luptă lor, chiar dacă n-am câștigat”, a spus Pimblett la flash-interviu.

„Nenorocitul ăla are dreptate, scouser-ii nu se lasă scoși la pământ. Doamne, ce al naibii gangster. I-am zis chiar acum, i-am zis că am fost exact unde ești tu nu demult. E un sport nebun și o viață al naibii de mișto, și sunt super recunoscător că o împart cu voi, băieți.

Antrenorul meu a fost clar supărat pe mine după runda întâi, dar eu iubesc rahatul ăsta atât de mult, uneori e al naibii de greu să mă controlez. Și știam că trebuie să-l pun pe spate. E foarte periculos, are timing excelent, puști tânăr al naibii, puști periculos. Trebuia să-i fur elanul și încrederea, și a trebuit să muncesc foarte tare în runda întâi, dar campionii merg înainte și tocmai ți-am arătat de ce asta e obligatoriu”, a spus și Gaethje după meci.

Atmosfera din „T-Mobile Arena” a fost una specială, peste 250 de suporteri din Liverpool fiind prezenți pentru a-l susține pe „The Baddy”, după cum Sport.ro a prezentat aici.

UFC 324 a fost transmis în exclusivitate pe VOYO, acolo unde fanii au putut urmări un eveniment spectaculos, care a confirmat statutul lui Gaethje ca principal challenger la titlul deținut de Ilia Topuria.

UFC se vede în exclusivitate pe VOYO, la fel ca Premier League, competiția preferată a fanilor lui Liverpool.

Toate rezultatele de duminică dimineață

Cardul principal

  • Centură interimară la lightweight: Justin Gaethje l-a învins pe Paddy Pimblett prin decizie unanimă (48-47, 49-46, 49-46)  
  • Bantamweight: Sean O’Malley l-a învins pe Song Yadong prin decizie unanimă (29-28, 29-28, 29-28)  
  • Heavyweight: Waldo Cortes-Acosta l-a învins pe Derrick Lewis prin TKO (lovituri) în runda 2, la 3:14 
  • Feminin flyweight: Natalia Silva a învins-o pe Rose Namajunas prin decizie unanimă (29-28, 29-28, 29-28)  
  • Featherweight: Jean Silva l-a învins pe Arnold Allen prin decizie unanimă (30-27, 29-28, 29-28)  

Card preliminar  

  • Bantamweight: Umar Nurmagomedov l-a învins pe Deiveson Figueiredo prin decizie unanimă (30-27, 30-27, 30-27)  
  • Middleweight: Ateba Gautier l-a învins pe Andrey Pulyaev prin decizie unanimă (30-27, 29-28, 29-28)  
  • Light heavyweight: Nikita Krylov l-a învins pe Modestas Bukauskas prin KO (lovituri) în runda 3, la 4:57  
  • Flyweight: Alex Perez l-a învins pe Charles Johnson prin TKO (lovituri) în runda 1, la 3:16  

Early prelims 

  • Lightweight: Michael Johnson vs. Alexander Hernandez → meci anulat sâmbătă dimineața (fără motiv oficial anunțat)  
  • Heavyweight: Josh Hokit l-a învins pe Denzel Freeman prin TKO (adversar s-a retras) în runda 1, la 4:59  
  • Welterweight: Ty Miller l-a învins pe Adam Fugitt prin TKO (lovituri) în runda 1, la 4:59  
Liverpool în ring! Paddy Pimblett vs Justin Gaethje, cu peste 250 de „Scousers” în arenă (UFC 324, exclusiv pe VOYO)
Liverpool în ring! Paddy Pimblett vs Justin Gaethje, cu peste 250 de „Scousers” în arenă (UFC 324, exclusiv pe VOYO)
